Många vet inte vad förlåtelse är, skrev Sofia Lilly Jönsson i SvD för några veckor sedan. Då handlade det om förlåtelsens teologiska innebörd. Tittar man närmare på våra språkliga handlingar kring förlåtelse, skuld och ånger lär man sig dessutom en del om människan som social varelse.

Förlåt är en imperativform av verbet förlåta. Imperativ används vid uppmaningar. Den som säger förlåt uppmanar, rent grammatiskt, någon annan att förlåta. Det skulle innebära att det hela är klart först när den andra parten (om det nu är Gud eller en annan människa) säger ”jag förlåter dig” eller något liknande. Men så fungerar det ju sällan. Den som säger förlåt väntar inte alltid på svar. Språkhandlingen är så att säga färdig när ordet yttrats, och man kan gå vidare.

Förlåt fungerar därmed på samma sätt som tack, som är en interjektion, ett kort uttryck eller utrop som ger uttryck för en handling och en hållning. Den som säger tack tackar och visar tacksamhet. Den som säger förlåt visar ånger och medvetenhet om att den handlat fel. Ett tack kräver inget svar utan är sig självt nog. I dagligt tal fungerar alltså förlåt på liknande sätt: det är något man säger, inte något man ber om. Tänk på hur man brukar uppfostra barn: ”Nå, vad säger man?” Rätt svar är tack eller förlåt, beroende på situationen.

Ursäkta kräver inte heller något svar. En ursäkt är ett skäl, ett försvar eller en förevändning, för något. Att ursäkta sig är att rättfärdiga: ”Jag kunde inte komma för jag var förkyld.” Att be om ursäkt är ordagrant att be någon acceptera rättfärdigandet. Men när vi säger ”jag ber om ursäkt” handlar det ändå mest om oss själva, inte om vad den andra ska göra. ”Jag är ledsen” handlar än tydligare om den egna personen, liksom lånordet sorry.

Det hela verkar individualistiskt, som att vi är oss själva nog. Men fullt så enkelt är det inte. I samtal använder vi både förlåt och ursäkta för att mildra konfrontationer och bevara den goda relationen: ”Förlåt, men jag håller inte med dig”, ”Ursäkta, men nu har du fel.” Det handlar om oss själva, men också om hur den andra ser på oss. Även om vi inte så ofta ger vår samtalspartner makten att förlåta oss är vi alltjämt beroende av andra människor.