Hade Elton John rätt i sin låt ”Sorry seems to be the hardest word”? För mig var det i alla fall så när jag var liten. När jag var sju år ristade jag in ”FÖLÅT FÖR JAG ÅT UPP TJOKLADEN” med en spik på ett stort blad på en monsteraväxt som stod i hallen. Skälet till detta aningen oortodoxa ursäktsförfarande var att jag hade ”råkat” äta upp mammas födelsedagschoklad men samtidigt bara inte kunde forma munnen till ett förlåt.

Friktion uppstår i alla relationer – mellan familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och kärlekspartners. Det är en oundviklig del av att umgås med andra. Vi kanske gör något vi inte borde eller säger något sårande. I dessa situationer är det alltid bäst att försöka förstå vad som gick snett och därefter säga förlåt. Målet med att be om ursäkt är inte enbart att lätta på vår egen skuldkänsla. Det är även att få den andre att må bättre, återuppbygga förtroendet och om möjligt lära oss något av det inträffade för att kunna förhindra att det händer igen.