Under den viktorianska eran hade historien en sällsam förmåga att upprepa sig när det kom till upptäcktsfärder. De brittiska expeditionshjältarna stod formligen i kö för att i imperiets namn utmana polartrakternas köld och tropikernas hetta – bara för att senare ofta frysa ihjäl eller duka under på grund av hårda umbäranden. En stilfull död blev sålunda något av ett signum för brittisk upptäcktshistoria under 1800-talet. Mest omtalade var de många arktiska polar­expeditionerna vilka syftade till att finna en nordlig sjöled till Ostasien. Kronan på verket var sir John Franklins tredje och ödesdigra försök att med två tunga krigsfartyg tråckla sig genom Nordvästpassagen.