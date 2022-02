Upptäck Hudson – åtta heta tips

The Maker Hotel, som öppnade under sommaren 2020, är i sig en anledning att ta sikte på Hudson. Boutiquehotellet ligger på trendiga Warren Street, bara tio minuter från tågstationen. På bänkarna utanför syns weekendgäster och lokalbor sippa på espresso och när man stiger in i lobbyn möts man av eleganta lädersoffor, charmiga antiklampor och pampiga öppna spisar. Totalt finns elva rum, alla med olika inredningsteman. Sviterna är en hyllning till kreatörer och har namn som The Writer, The Artist och The Architect. I alla rum är sängarna prydda med sammetsöverkast i mustiga toner och i garderoberna hänger italienska morgonrockar. Nedervåningen gör plats för kafé som serverar frukost hela dagen, restaurang med uteplatser samt en sammetsklädd cocktailbar. Hotellet har också ett eget gym och juicebar.

302 Warren St, themaker.com