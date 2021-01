Efter två år med minskad försäljning av begagnade bilar har intresset tagit fart igen under pandemin. Under 2020 gjordes 28 681 fler ägarbyten än under 2019, visar en rapport från bilförmedlaren Kvdbil. Det är en ökning med 2,2 procent.

Den största ökningen skedde under årets tredje kvartal då det såldes fler fordon än någonsin tidigare.