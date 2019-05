Uppror lockar partier: ”Kan bli trovärdighetsproblem”

Såväl Sverigedemokraterna som Moderaterna och Kristdemokraterna har köpt Facebookannonser för att locka nya medlemmar till det snabbt växande Bensinupproret 2.0 – en rörelse som på lördagen samlade över 580 000 personer på Facebook.

Att etablerade partier på det sättet försöker knyta an till utomparlamentariska rörelser är dock inget nytt fenomen. Det säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Som exempel nämner han både Centerpartiet, som under 70-talet blev starkt förknippat med antikärnkraftsrörelsen, och Socialdemokraterna, som under Vietnamkriget försökte knyta upp väljare som ingick i den svenska FNL-rörelsen.