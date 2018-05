Uppmärksammad metoo-rättegång liknas vid stening

NEW YORK Kyle Stephens berättar i rättssalen att hennes mödomshinna spruckit efter att hennes föräldrars vän Larry Nassar brukade köra in sina fingrar i hennes underliv. Han kittlade henne under fötterna med sin penis och onanerade framför henne. Övergreppen började när hon var sex år gammal och i den uppmärksammade rättegången sa Stephens att hon fortfarande minns doften av Nassars hudkräm. Hennes vittnesmål var ett av 156 stycken från kvinnor och deras föräldrar om övergrepp som Nassar gjort främst i sin roll som hyllad läkare för gymnaster, bland annat för USA:s OS-lag.