Uppmaning: Gör krisplan inför ”mardrömsscenario”

GENÈVE Rapporten som publicerades på måndagen ger en dyster bild av det ekonomiska läget i Kina och världen till följd av coronaviruset. Kinas redan försvagade ekonomi befaras drabbas hårt, enligt den världsledande tankesmedjan Economist Intelligence Unit (EIU). Tillväxten för första kvartalet 2020 kan sjunka till magra 4,1 procent – att jämföras med 6,1 procent under 2019. Denna svaga tillväxt tros fortsätta under andra kvartalet.

I rapporten har fyra olika scenarier utarbetats. Troligast är att Kina inte lyckas kontrollera viruset förrän mellan april och slutet av juni. Tillväxttakten i Kina tros då bromsa med mellan 0,5 och 1,5 procentenheter under 2020. Det betyder att tillväxten för helåret kan landa på 4,9 procent – en bra bit under 5,9 procent som EIU spådde före sjukdomsutbrottet. Det är dessutom långt under Kinas mål med 6 procents tillväxt för 2020.