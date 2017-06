Håkan Hellström

Det har gått tre år sedan Håkan Hellström uppfann sig själv som en svensk Bruce Springsteen, en sådan där boss som folk bilar tillsammans ned till Ullevi för att se. Allt för att sedan drabbas av kollektiva överkänslor som inte riktigt står i rimlig proportion till artistens samtida formkurva.

Det är som om Hellström numera söker introducera sina spelningar som en femte svensk klassiker, jämte vansbrosimningar och vätternrundor. Att han nyligen meddelade att detta blir hans sista turné på lång tid framöver är inte något som motsäger detta, det underbygger bara den triumferande återkomstens magi när det väl sker.

Jämfört med spelningarna på Ullevi förra sommaren, där han slog nordiskt publikrekord två gånger på en helg med 70 000 besökare i snitt, är Stadions publik på cirka 28 000 personer närmast att betrakta som en så kallad intim spelning. Med en scenisk inramning som ser ut som en mexikansk remix av Cirkus Scotts grafiska profil, låter han Toots & The Maytals ”Funky Kingston” mixas in i en stråkversion av nationalsången innan premiären av ”Rullande åska”-turnén rullas ut.

Uppvärmningen med Erik Lundin känns som en transportsträcka innan huvudakten plötsligt ramlar in på scenen i en fransig alt-cowboy-dräkt och börjar sjunga ”Dom där jag kommer från” tillsammans med rapparen. Det känns lite trevande i början, som om allt går på absolut stabil rutin, men inte riktigt vill lyfta.

Den senaste singeln ”Jag utan dig” låter ofrivilligt så nära ett dansband det går att komma utan att ha bokstäven z i namnet, medan den bombastiska ”Pärlor” hade kunnat vara arrangerad av Björn Skifs inför Badrock-turnén 1986. Det är först i den känslosamma ”Hurricane Gilbert” som bandet böjar få riktigt fäste på Stadion.

Under Gais-hymnen ”Gårdakvarnar och skit” rullar ett bildspel som ska visa Hellströms breda spektrum av inspirationskällor och ursprung. Mot en gitarrslinga som låter hämtad från Isaac Hayes cirka ”Hot buttered soul” glider bilder av Pippi Långstrump, Astrid Lindgren, Broder Daniel, Cornelis Vreeswijk och Jan Lööf förbi. Det känns som ett tappert försök att odla en sorts godartad nationalism, i linje med hans senaste albumtitel ”Du gamla du fria”.

Senare under spelningen snurrar även den gamla ”Spola kröken”-loggan och ”Kärnkraft nej tack”-dekalen runt på bildskärmarna. Budskapet blir måhända lätt övertydligt, men är ändå hedervärt på många sätt, inte minst då det blandas upp med acid house-smileys, gamla soulklipp och Papphammar. Att Hellström dessutom blandar kritvita indiehymner som ”Ramlar” med att låta bandet blomma ut i soul-explosiva coverversioner av låtar som Booker T & The MGs ”Time is tight” är också upplyftande, allt dessutom fullt i linje med Bruce Springsteens ambitiösa soul-ambitioner.

När ”Klubbland” blir lika congas-extatisk som Curtis Mayfields ”Move on up” får kvällens indieskelett en behövlig, om än måttsam, dos av funk. Och då Silvana Imam sedan dyker upp på scenen går dessutom startskottet för en ordentlig temperaturhöjning av spelningen. Den absoluta höjdpunkten uppnås när First Aid Kit-systrarna gästar och tar sig an ”13” i en golvande americana-version. En ofrivillig bieffekt är dock att Hellström själv bleknar i jämförelse, men antagligen vet han vilka kort han kan spela ut därefter.

Den första finalen med ”Din tid kommer” är så arenapompös att Bono och The Edge skulle bli avundsjuka, eller möjligen äska royalties. Och när extranumren tar sats i ”För sent för Edelweiss” och skjuter höjd i ”Känns ingen sorg för mig Göteborg” är responsen så massiv att det låter fullkomligt rimligt att ta honom på orden när han sedan sjunger ”Det kommer aldrig va över för mig” inför en kokande publik.

Han har hittat sin nisch och byggt en egen liten tavelplats att hänga på i det svenska folkhemmets musikaliska museum. Där någonstans, mitt emellan Cornelis och Sven-Bertil kommer han att åldras medan ”Nu kan du få mig så lätt” blir lika tryggt och godartat svenskt som någonsin ”Änglamark” eller ”Sommarkort”. Eller som en talldunge med en gnutta soul.