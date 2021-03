Svenska språket är en djungel vars ovanligaste invektiv torde vara ”tarmdiva”, en gång myntat här i SvD av Erik Zetterström, alias Kar de Mumma, på tal om den då omåttligt populäre hälsopredikanten Are Waerland, en man som i sitt evangelium gärna påtalade att en god av­föring är bästa huvudkudden. Sjukdomar finns inte, menade han, bara felaktiga mat­vanor. Kött var bannlyst, liksom fisk och ägg; alkohol förstås, men även salt, kryddor, ­socker samt kaffe. Kvar fanns kallt vatten, rå lök, torkade nässlor och annat som rende­rade följarna tillmälet ”kruskafanatiker”.

Det var i Bertil Fredholms nyutkomna bok ”Kaffeologi” (Fri Tanke) som jag gjorde Are Waerlands bekantskap. Innan dess visste jag inget om honom. Tydligen hade han under andra världskriget skrivit en pamflett om kaffets fördärvlighet, och eftersom hela hans uppen­barelse tycktes mig bekant från dagens uppjagade katastroflarm om allt möjligt ­ägnade jag några dagar åt att läsa på i andra källor om hans liv och gärning. Så låt oss ett ögonblick lägga Fredholm åt sidan; först Waerland – som sannerligen är ett fynd för de vaccinmotståndare och 5G-paranoiker som just nu demonstrerar på Stockholms ­gator.