Uppgifter: Trumps medarbetare visste att Flynn utreddes

NEW YORK Enligt New York Times ska den nu sparkade nationella säkerhetsrådgivaren Michael Flynn ha berättat för Trumps team att han utreddes av justitiedepartementet veckor innan Trump tillträdde. Den federala utredningen rör Flynns jobb som betald lobbyist för Turkiet under tiden som Trump kampanjande, skriver tidningen med hänvisning till anonyma källor.

Ändå tillträdde han som nationell säkerhetsrådgivare, men fick senare sparken.

Flynn ska ha gett informationen till Trumps transitionsteams chefsjurist Donald McGahn. Det är alltså samma person som före detta jusititeminister Sally Yates senare gick till för att berätta att hon hittat allvarliga uppgifter om Flynn.

McGahn är numera rådgivare i Trumps administration.

När Flynn sparkades efter bara 24 dagar på posten, var anledningen enligt Vita Huset att han ljugit om sina kontakter med den ryska ambassadören Sergej Kisljak. Lögnen gjorde att vicepresident Mike Pence gick ut med uppgifter i medier som inte var sanna, vilket Yates reagerade på. Yates varnade då McGahn för att Flynn kan vara föremål för Rysslands påtryckningar. Trots Yates varningar fick Flynn sitta kvar på posten drygt två veckor.

Nyligen rapporterade New York Times att Trump ska ha försökt få den tidigare FBI-chefen James Comey att lägga ner FBI:s utredning av Flynns utländska kontakter.

Trumps påtryckning mot Comey ska ha skett vid ett möte mellan Comey och Trump dagen efter att Flynn fått sparken. Uppgifterna kommer från en minnesanteckning som Comey gjort av mötet.

Trump-administrationen menar att anteckningarna ger en felaktig bild av mötet och säger att Trump inte försökt få Comey eller någon annan att lägga ner utredningen.