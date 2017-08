Uppgifter: Trump godkänner 4 000 soldater till

Kriget i Afghanistan inleddes efter terrordåden mot USA:s östkust den 11 september 2001. Terrornätverket al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin, som ansågs ligga bakom, hade en fristad hos talibanrörelsen som då kontrollerade Afghanistan. USA gick in för att beröva talibanerna makten.

När insatsen var som störst stred omkring 130 000 soldater från Natostyrkan Isaf i Afghanistan. Omkring 50 länder har deltagit, däribland Sverige.

Trots att det fortfarande är våldsamt och osäkert i Afghanistan avslutades Isafs stridande uppdrag officiellt den 31 december 2014. Ansvaret för säkerheten i landet hade då i flera år successivt överförts till afghanerna själva. Det nuvarande icke-stridande uppdraget kretsar kring utbildning, rådgivning och stöd.

I nuläget finns det i landet cirka 8 400 amerikanska soldater och runt 5 000 från övriga Natoländer. USA är det enda land som fortfarande genomför flyganfall, bland annat mot terrorgruppen IS i Nangarharprovinsen.

Under årets första sex månader har minst 1 662 civila dödats till följd av konflikten i Afghanistan, en rekordnotering enligt FN-organet UNAMA.