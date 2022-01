Uppgifter: Fler fester på Downing Street

Det är tidningen The Telegraph som rapporterar om festerna där omkring 30 människor ska ha deltagit. Rådgivare och tjänstemän hade samlats för att tacka av James Slack, Johnsons kommunikationschef, samt en av premiärministerns personliga fotografer.

Enligt vittnen som The Telegraph pratat med dracks det alkohol under festligheterna och gästerna ska ha dansat till sent på natten, trots att restriktionerna som gällde då förbjöd att personer från olika hushåll träffades inomhus.