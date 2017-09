Uppgifter: Facebook ska betala för musik i videor

För närvarande måste rättighetsinnehavarna kontakta Facebook och begära att skyddat material plockas ned från tjänsten. Facebook har lovat att skapa ett system som kan identifiera och tagga upphovsrättsskyddat material, men detta väntas ta lång tid – möjligen upp till två år. Enligt Bloomberg vill ingen av parterna vänta så länge, vilket är skälet till att Facebook tills vidare erbjuder pengar till förlagen.

Störst på marknaden för användargenererad video på nätet är Google-ägda Youtube, men Facebook har siktet inställt på att utmana om ledarplatsen. Musikindustrin har på senare år fått ny luft under vingarna, sedan framför allt strömningstjänster som Spotify och Apple Music vuxit kraftigt. Den globala musikförsäljningen ökade förra året med 5,9 procent enligt branschorganisationen Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry.