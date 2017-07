Uppgifter: EU vill frysa bankuttag

EU vill skärpa risken för massiva bankuttag som spanska Banco Popular råkade ut för i juni. Arkivbild. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

EU vill ta fram ett förslag som tillåter myndigheter att tillfälligt kunna frysa konton för att undvika så kallade "bank runs", ett scenario när banker hamnar på obestånd när för många kunder vill ha ut sina pengar samtidigt. Det framgår av dokument som Reuters har fått tag på.

Förslaget, som ska ha förberetts sedan början av året, kommer knappt två månader efter att spanska Banco Popular fick likviditetsproblem och tömdes på pengar av kunderna.

Med det nya förslaget vill EU hjälpa krisande banker i framtiden. Tanken är att uttag ska frysas i fem arbetsdagar och vid speciella omständigheter kan spärren förlängas till högst 20 dagar.

Annons X

Förslaget har också mött kritik eftersom det kan underminera förtroendet hos kunderna. Det kan till och med påskynda risken för "bank runs" så fort allmänheten skulle få nys om att en bank är i knipa, enligt Charlie Bannister, på banklobbyorganisationen Association for Financial Markets in Europe (AFME).