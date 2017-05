Uppgifter: Akilov tog del av jihadistpropaganda

Klockan 14.53 den 7 april kom larm om att en lastbil kört in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm och sedan kraschat in i varuhuset Åhléns.

Fem människor dödades. Tre avled på Drottninggatan och två på sjukhus.

Den misstänkte gärningsmannen, 39-årige Rakhmat Akilov från Uzbekistan, greps i Märsta några timmar efter dådet och häktades fyra dagar senare vid Stockholms tingsrätt misstänkt för terroristbrott. Vid häktningsförhandlingen erkände han, via sin advokat.

Rakhmat Akilov hade sökt uppehållstillstånd, men fått avslag. Avslaget överklagades, men migrationsdomstolen ansåg inte att hans berättelse var trovärdig. Akilov skulle utvisas från Sverige, men utvisningen kunde inte verkställas.