Uppgifter: Abu Dhabi bakom Qatarhackning

Den 5 juni bröt Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bahrain och Egypten de diplomatiska förbindelserna med Qatar. Flygtrafik till och från Qatar ställdes in och Saudiarabien stängde gränsen mot landet.

Qatar, världens per capita rikaste land, har sagt att emiratet är väl rustat att stå emot blockaden.

Såväl USA som Turkiet har militärbaser i Qatar.

Den 23 maj publicerade Qatars statliga nyhetsbyrå en artikel som innehöll kontroversiella uttalanden från landets ledare, emiren Tamim bin Hamad al-Thani.

Emiren citerades med att relationen med den amerikanska regeringen var "spänd" och att han trodde att president Donald Trumps tid vid makten skulle bli kort, och att det inte var klokt att "hysa fientlighet gentemot Iran", medan relationen med Israel beskrevs som god.

Nyheten spreds snabbt och skapade uppståndelse i regionen.

Dagen därpå gick landets regerings kommunikationsavdelning ut och förnekade uppgifterna, och sade att nyhetsbyråns sajt hackats och att uppgifterna planterats. Landets utrikesminister sade via Twitter att det rörde sig om en komplott för att misskreditera landet.

Relationerna mellan Qatar och en del grannländer har varit spänd i flera år, bland annat för att Qatar stött islamistiska grupper som Muslimska brödraskapet.