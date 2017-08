Uppgift: Flera miljoner i lösen för McGowan

Sydafrikanen Stephen McGowan. Foto: AP

Sydafrikanen Stephen McGowan, 42, kidnappades för nästan sex år sedan av al-Qaida-grenen Aqim i Mali. I torsdags släpptes han fri – lite mer än en månad efter att svenske Johan Gustafsson fritogs.

Enligt uppgift till New York Times ska en lösensumma på 3,5 miljoner euro, motsvarande 34 miljoner kronor, betalats ut.

Organisationen Gift of the Givers som i flera år har arbetet för att få McGowan och Gustafsson fria ska ha spelat en central roll; agerat förespråkare för männen och förhandlat via mellanhänder i Mali.

– Det var en operation som sköttes av den franska och sydafrikanska underrättelsetjänsten via mellanhänder, säger New York Times-källa, en europé med bakgrund i underrättelsetjänst som begärt att få vara anonym.

Lösensumman ska ha getts till kidnapparna av en anställd inom franska underrättelsetjänsten i bergsområdet Adrar des Iforas i den norra delen av Mali vid gränsen till Marocko.

Troligen har det även betalats ut en lösensumma för att få Johan Gustafsson fri. Det har bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan sagt.

– Det är ganska osannolikt att kidnapparna har kastat in handduken och sagt att de inte orkar längre, har han tidigare sagt till Aftonbladet.

Både Sveriges och Sydafrikas utrikesministrar, Margot Wallström och Maite Nkoana-Mashabane, har nöjt sig med att konstatera att båda länders principiella hållning är att inte betala ut pengar till kidnappare.

Stephen McGowan med svenske Johan Gustafsson i fångenskap i Mali. Foto: TT

Ministern för statssäkerhet i Sydafrika, David Mahlobo, sa på en presskonferens under torsdagen att man lyckats få McGowan frisläppt ”förutsättningslöst”.

– Det var tack vare vårt engagemang, och med stöd från Afrikanska unionen, så är Stephen hemma igen, sa han.

Stephen McGowan genomgår läkarkontroller, men ska inte ha några allvarliga skador. Han har återförenats med sin familj, rapporterar TT. Hans fru Catherine beskriver hur deras första möte var:

– Han tittade på mig och sa: ”Vad långt hår du har fått". Jag sa: "Men ditt hår är längre än mitt nu”.

McGowans familj har flera gånger varit i kontakt med Johan Gustafsson sedan svensken släpptes fri tidigare i somras. Gustafsson har bland annat rest till Johannesburg för att besöka Stephen McGowans fru, enligt Expressen.

"Hela familjen Gustafsson är så oerhört fantastiskt glad för familjen McGowans skull! Äntligen!", skriver Johan Gustafssons syster Victoria i ett sms till TT.

Johan Gustafsson med sina föräldrar, Göran och Mari-Anne Gustafsson 29 juni 2017, efter hemkomsten till Sverige efter sex år i fångenskap i Mali. Foto: Simon Stanford