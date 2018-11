Uppföljning: Sju av elva rätt

Kommentar till alla aktieanalyser från 22 oktober till 4 november 2017

Axis +9% (Köp)

Börsplus Du tjänar på bättre analys. Prenumerera på Börsplus för att dagligen få aktieanalys direkt till dig. Köp SvD Börsplus

Börsplus satte köp i "uppköpscaset" Axis när aktien stod i 336,50 kr, alltså strax under budnivån 340 kronor. Vi räknade med en budhöjning förr eller senare och rätt okej värdeskapande längs vägen. Så blev det. Vi köpte Axis till Börsplus portfölj och fick en avkastning som inte blev magisk men acceptabel.

Swedbank +4% (Köp)

En positiv avkastning på 4 procent är inte så mycket att skryta med men givet att börsen gått dåligt så räcker det till en relativ överavkastning som är +13 procent. Visserligen mätt mot det lite "fuskiga" OMXS30-indexet men även med ett utdelningsjusterat index så är Swedbank en aktie som har varit bättre än de flesta att äga.

Activision Blizzard +8% (Köp)

Det är inte alltid glasklart vad som är "rätt" eller "fel" när man följer upp gamla råd och slutsatser. Det här är ett sådant gränsfall. Aktien har varit en vinnare under året – men tappat en tredjedel av värdet bara de senaste veckorna bland annat efter en svag rapport som befäster trenden att antalet användare av bolagets spel faller.

Corline +132% (Köp)

Läkemedelsutvecklare som inkasserade en högst oväntad men välkommen framgång genom ett avtal för sin huvudprodukt som ska ge 50 Mkr årligen. Köprådet slopades på 24,50 kr.

Coca Cola +8% (Sälj)

Vi hade svårt att svälja den höga värderingen på 23-24 gånger en bara svagt växande vinst. Särskilt som sockrad läsk alltmer känns som ett fenomen som hör gårdagen till. Coca Cola har dock överraskat med hygglig organisk tillväxt. Ihop med fortsatt höga utdelningar har aktien gått okej.

Oscar Properties −10% (Köp)

För ett år sedan utfärdade vi ett mycket spekulativt köpråd på Oscar Properties. Bostadsmarknaden hade då just börjat skaka och aktien halverats på bara en månads tid. "Kravet" från vår sida var att insiders skulle köpa aktier eller att vi fick se andra tydliga indikationer på att värdet i bolaget var högre än priset. När dessa indikationer uteblev slopade vi köprådet en månad senare.

Ework −7% (Köp)

Konsultmäklaren har gått kräftgång på börsen senaste året då marginalerna konsekvent fortsatt falla. Nu har ledningen lovat ändring på det och vi är fortsatt positiva till aktien.

Lammhults −17% (Neutral)

Möbeltillverkaren har inte lyckats slå mynt av den starka svenska marknaden eller sina förvärv. Klart underbetyg till ledningen. Vi gav upp köprådet för ett år sedan vilket varit rätt.

Beijer Ref +41 % (Köp)

Grossist inom kylprodukter som haft enorm medvind tack vare nya miljökrav och en het sommar. Trots att vi slopade köprådet lite tidigt (130 kr) så gav aktien finfin avkastning.

Apple +32% (Neutral)

Iphone X verkar ha nått stor framgång och Apple har utvecklats ungefär som vi skissade på för ett år sedan. Skattelättnader och stora aktieåterköp har dock lyft vinsten per aktie rejält vilket också drivit på kursen.

McDonalds +8% (Neutral)

Ställer alltmer om till franchisemodell som minskar kapitalbehov och ökar utdelningar. Börsen gillar det även om direktavkastningen är rätt klen på 2,5 procent för nästa år.

Electronic Arts −18% (Köp)

Även Electronic Arts har haft ett turbulent år på börsen. Aktien toppade närmare 150 dollar under sommaren men har pressats rejält senaste månaderna bland annat efter att det viktiga spelet Battlefield V blivit försenat.

Take-Two Interactive +18% (Neutral)

Bolaget bakom spel som Grand Theft Auto och Civilization verkar nå nya framgångar med högaktuella Red Dead Redemption 2 som just nu skeppas i stora volymer till butik. Aktien har svajat under året men slutar på plus vid uppföljningstillfället.

Ferronordic −18% (Teckna ej)

Återförsäljare av Volvos grävmaskiner i Ryssland. Tjänar bra med pengar (rekord senaste kvartalet) men har svårt att få en hög värdering av sina ryssvinster när Volvo själva handlas klart under p/e 10.

Vitec +4% (Neutral)

Rollup inom mjukvaror. Mycket fint bolag men man kan alltid debattera den höga värderingen. Vi missade inte så mycket på att vara avvaktande.

Fingerprint Cards -41% (Sälj)

Det finns inte mycket att säga. Ett säljråd som föll väl ut.

—

Den intresserade kan hitta alla våra analyser genom att söka i Analysarkivet.

Beställ SvD Börsplus - SvD Kundservice

Så här följer vi upp våra råd Börsplus följer upp de råd som vi ger efter ett års tid. Vår horisont är generellt längre än så, men i bästa fall upptäcker marknaden den uppsida som vi ser snabbare än så. Inom ett år är det rimligt aktien ska ha rört sig åt rätt håll. Annars är rådet att betrakta som fel. Aktieanalys är en svår sport men om man har mer rätt än fel är oddsen goda att slutresultatet blir bra. Vi mäter både total avkastning efter publicering av analys, och avkastning relativt börsindex. Ett köpråd anges som "Rätt" om genomsnittet av absolut och relativ avkastning är positivt. På motsvarande sätt betraktar vi ett säljråd som korrekt om genomsnittet av absolut och relativ avkastning är negativt. Allt annat anges som "fel". Vi gör från fall till fall en subjektiv bedömning. Vi följer även upp avkastningen efter våra neutrala råd men där betraktas inte analysen som varken rätt eller fel. Vid analyser av förhoppningsbolag så blir slutsatsen ofta inte ett ensidigt köp- eller säljråd utan snarare en diskussion om aktien är "intressant" eller inte. Här använder vi också ett "tärningsbetyg" för att signalera både vår syn på aktien och att det handlar om en riktig chansning. I uppföljningssammanhang tvingar vi ändå in dessa råd i strukturen med köpråd, säljråd och neutrala råd där 1–2 tärningsögon är "sälj", 3–4 tärningsögon är "neutral" och 5–6 tärningsögon följs upp som ett köpråd. Vanligtvis markeras förhoppningsbolag med en asterisk i tabellerna.