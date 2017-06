Vad säger en svensk som ombeds beskriva en filmsekvens med en man som rullar in ett däck i ett garage? Just det: ”Mannen rullade in däcket i garaget”. Vad säger en spansktalande? ”El hombre entró en el garaje con la rueda”, ordagrant ”mannen gick in i garaget med däcket”.

På spanska, liksom på franska, väljer man att låta verbet uttrycka rörelseriktningen, entró. Svenskan använder ett särskilt ord, in. Men det svenska verbet meddelar sättet för rörelsen, rullade, till skillnad från entró.

Betyder det att svensk- och spansktalande också uppfattar världen olika? Det menar den så kallade lingvistisk relativism, teorin att språken delvis formar vår världsbild. Den har numera fått en försiktig renässans, även om forskarna värjer sig mot generella påståenden. Olika betydelseområden måste undersökas var för sig: tid, volym, temperaturord, färgord och annat.

En undersökning av just svenska och spanska rörelseuttryck presenterades i Stockholm den 10 juni, då Guillermo Montero-Melis lade fram en avhandling i tvåspråkighet, ”Thoughts in motion”. Den ger visst stöd för lingvistisk relativism.

Montero-Melis lät spanjorer respektive svenskar säga vilken av tre bilder som skilde sig från de två andra: mannen som rullar ett däck in i garaget, drar in en stol i ladan eller rullar en badring uppför backen. Spanjorerna förde samman däcket och stolen; det är samma rörelseriktning. Svenskarna förde ihop däcket och badringen – samma rörelsesätt. I nästa experiment stördes försökspersonernas språkfunktion genom att de måste rabbla en meningslös sifferserie medan de sorterade. Skillnaden mellan svenskt och spanskt försvann.

I ytterligare ett experiment upprepades sorteringsövningen med svenskar som först läst några spanska meningar med rörelseverb. De sorterade spanskt. Sådan är språkets makt över tanken – den finns men är villkorlig.

I populärvetenskapliga sammanhang kan lingvistisk relativism i dag skymta i ordvalsdebatter om man-en, migrant-flykting, elvamanna-elvaspelsplan och annat – även om dessa ordstrider nog mer gäller maktpositioner och (o)synlighet än kognition i djupare bemärkelse. Det kan ändå sägas att Montero-Melis inte ger stöd till den som hävdar att förändrat ordval inte förändrar förståelsen.

En annan slutsats ligger dock närmare till hands: använd främmande språk så får du nya perspektiv! Med detta semestertips tar språkspalten sommaruppehåll. Vi är tillbaka när tiden rört sig till den 19 augusti.