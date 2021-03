Tokyos Nikkei 225-index gick upp knappt 0,2 procent under förmiddagens handel. Därmed gick börsen starkare än det bredare Topixindex, som under samma tidsperiod sjönk 0,7 procent.

Att det gigantiska fartyget Ever Given under måndagen lossades i Suezkanalen och börjat röra sig framåt i kanalen uppges ha fått fart på handeln när börserna öppnade.