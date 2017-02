Jonas Blixt. Arkivbild. Foto: Chris Carlson/AP/TT

Efter storspel på andra rundan hade Blixt klättrat upp till en delad elfteplats. Med sex bogeys och två birdies på tredje rundan föll han 43 placeringar.

Leder tävlingen gör sydkoreanen Byeong Hun An, 16 under par. Blixt ligger på totalt två under par.

Carl Pettersson klarade sig inte vidare till tredje rundan.