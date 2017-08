Unlimited Travel höll bokningsnivån som ifjol

"Jämfört med 2016 ger säsongseffekter färre avresor under det första halvåret men fler under det andra halvåret", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bokningsläget för tredje kvartalet var per 30 juni cirka 18 miljoner kronor högre än vid samma tidpunkt föregående år och för fjärde kvartalet på samma nivå.

Vad gäller utvecklingen under första halvåret uppgick ebita-resultatet till -7,5 miljoner kronor (5,9).

"Denna resultatminskning beror förutom på minskningen i omsättning på att det under årets första halvår har gjorts investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning. Vi har även förstärkt säljstyrkan i flera bolag, bland annat i Travel Beyond som i början av året genomförde en grupprekrytering som fördubblade bolagets försäljningsstyrka. Detta har gett en positiv effekt i bokningar främst inför 2018", skriver bolaget.