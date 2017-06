United frias men Fifa utreder Juventus

Paul Pogbas miljardövergång från Juventus till Manchester United utreds av Fifa. United frias men Juventus kan komma att straffas för oegentligheter. Arkivbild. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT

Manchester United gjorde inget fel i samband med rekordvärvningen av Paul Pogba från Juventus.

Internationella fotbollsförbundet, Fifa, har dock startat en utredning av den italienska klubben.

– Vi kan bekräfta att en disciplinär process har startats mot Juventus, men inte mot Manchester United, säger en talesperson på Fifa till ESPN.

Annons X

Enligt boken "The Football Leaks: The Dirty Business of Football" tjänade Pogbas agent Mino Raiola motsvarande 450 miljoner kronor på affären, varav 263 miljoner kronor ska ha betalats av Juventus.

Raiola, som även är Zlatan Ibrahimovics agent, ska i fjol ha sagt i en intervju att Juventus inte var ensam ägare till spelrättigheten för Pogba, uppger the Guardian. Juventus skulle därmed kunna bli straffad för att brutit mot förbundet med tredjepartsägande.

Den franske anfallsstjärnan Paul Pogba värvades för ett år sedan till Manchester United för närmare 1 miljard kronor.