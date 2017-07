Buenos días,

”Dolce far niente” är ett sällsynt vackert italienskt uttryck. Väldigt fritt översatt betyder det ungefär ”lyckan i att absolut inte göra ett smack”. Jag hoppas att du uppnått detta sällsamma tillstånd under semestern. Om du ändå vill fylla din tillvaro med något föreslår jag att följande:

Se: Friends from college. Ny Netflix-serie som är alldeles lagom medelmåttig för att passa en semesterhjärna.

Drick: Mest vin-bang for the buck får du från australiska Paracombe. Fruktigt, vrålgott och fint till grillat. Nr 76018, 226 kr.

Läs: Johan Norbergs Framsteg. Upplyftande läsning för de som oroar sig över var Trump och Putin ska ställa till med.

Trevlig helg.

VECKANS HELGLÄSNING