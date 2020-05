Unionen: ”Explosion av varsel och uppsägningar”

Coronakrisen har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Nu visar Unionens konjunkturrapport att betydligt fler kan tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist nu än under finanskrisen 2009.

– Under en månad hade vi lika många förhandlingar om arbetsbrist som vi hade under de tre toppmånaderna under finanskrisen, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.