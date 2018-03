Under 2017 lanserade de världens första manchesterkollektion. I år visar det svenska klädmärket The Cords & Co att trenden är här för att stanna.

Tillsammans med den franska designduon Atelier Chouque Le Goff lanserar The Cords & Co en unik kollektion, som tänjer på de traditionella gränserna för manchestermodet. Få en av säsongens snyggaste kepsar på köpet när du shoppar produkter från den senaste kollektionen direkt i artikeln eller i Perfect Guides Shop.

Perfect Guide Shopping, i samarbete med Tipser

The Cords & Co grundades 2016 som en hyllning till det ikoniska manchestertyget och den rika historien bakom materialet. Succén blev ett faktum och i vår slår de upp dörrarna tills ytterligare två flaggskeppsbutiker i New York och Tokyo. I samband med den internationella expansionen lanseras ett unikt samarbete tillsammans med den franska designstudion Atelier Choque Le Goff:

– Genom att förena nyckelplagg från The Cords & Co med Choque Le Goffs grafiska profil har vi lyckats skapa en kollektion som utmanar och utforskar gränslandet för den annars klassiska manchesterstilen, säger Viktor Tell, som är en av grundarna bakom The Cords & Co.

Atelier Choque Le Goff är väletablerade på konst- och modescenen världen över. Deras lekfulla arbete karaktäriseras av att utmana klassiska vanor och uppfattningar.

– Vår initiala tanke var att använda oss av traditionella symboler på ett nytt sätt. Hur blir höger till vänster och ja till ett nej? Målet var att skapa förvirring på ett roligt sätt och utmana klassiska fördomar och uppfattningar. Det är kollektionens och kampanjens övergripande tema, säger Atelier Choque Le Goff.

