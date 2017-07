Unikt fotoprojekt visar barns mat i svältens Sydsudan

Klicka på bilden för att öppna bildspelet. Foto: Magnus Wennman

Under onsdagen är det premiär för utställningen av fotoprojektet What’s on the plate – vad barnen äter. Bakom projektet ligger de prisbelönta Aftonbladet-journalisterna Magnus Wennman och Erik Wiman.

– Vi har försökt bevaka en katastrof som just nu pågår i vissa delar av Afrika. Miljoner människor är drabbade av torkan, svälten, hungern och konflikterna, säger Magnus Wennman.

Under en och en halv månad har de följt barn i Sydsudan och Somaliland. Fokus har varit vad barnen har på tallrikarna.

– Situationen är extrem just nu. Man tvingas äta råttor, giftiga löv och dricka smutsigt vatten. Frågan är inte om de har mer eller mindre att äta – de har ingenting, säger Wennman.

Reportage kommer publiceras i Aftonbladet och det blir en fotoutställning på Fotografiska. Där kommer det visa en film där de följer pojken Lochehes jakt på råttor i hans hemby. Filmen är inspelad med modern VR-teknik.

– Man har byggt upp ett helt rum bara för den här filmen. Man ska kunna gå in i den här miljön där vi har befunnit oss så att det nästan känns som att man är på plats. Jag är ganska säker på att det här aldrig har gjorts i Sverige så det kommer bli en helt ny upplevelse, säger Wennman.

Vad har berört dig mest under arbetet?

– Det är att det är en sån otroligt omfattande katastrof. Vi var bland annat på en koleraklinik där barn och vuxna ligger direkt på marken i sin egen avföring och kräks blod. Och det är ändå de människor som lyckats ta sig till den här kliniken, de flesta människor gör ju inte det utan dör ju av de här sjukdomarna.

Kommer ni samla in pengar?

– Vi gör det här till förmån för Rädda barnen. I samband med det här samlar vi in pengar till Rädda barnen och deras arbete på plats i Afrika.