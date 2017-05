Unicef larmar om Burma: Uppåt 150 döda barn per dag

Burmas vicepresident Henry Van Hti Yu, fredspristagaren och partiledaren Aung San Suu Kyi och presidenten Htin Kyaw, samlade på bild. De stora förhoppningarna på det demokratiskt valda styret har inte uppfyllts. Foto: Aung Shine Oo/TT

GENÈVE Burmas militärer styrde landet under ett halvsekel av järnstyre fram till november 2015 då Aung San Suu Kyis oppositionsparti Nationella demokratiska förbundet vann en storseger i det första demokratiska valet på decennier. Det följdes av stora förhoppningar om demokratiska och sociala reformer. Men den ettåriga regimen under den demokratiskt tillsatta regeringen kritiseras för att utvecklingen går långsamt och inte omfattar alla.

Nu varnar Unicef för att 2,2 miljoner barn lämnas vind för våg när landet utvecklas mot en fungerande demokrati. Det gäller inte bara den redan utsatta och diskriminerade rohingya-befolkningen, utan hundratusentals barn som inte nås av hjälp när regeringen blockerar tillträde i konfliktområden. Redan i dag dör upptill 150 barn om dagen, enligt Unicef.

– Landet står inför enorma utmaningar att försäkra att alla barn, inte bara i stora städer, får del av utvecklingen mot ett bättre land, säger Justin Forsyth som är biträdande Unicefchef.

Annons X

– Risken är överhängande att många barn och familjer hamnar utanför, särskilt i avlägsna och fattiga områden där de sitter fast mellan konfliktzoner, tillägger han.

Optimismen från 2015 och 2016 har dämpats av långsammare framsteg än väntat när det gäller reformer.

För familjer i konfliktområden är läget rentav livshotande, enligt Unicef. Många kan inte nå lokala hälsocenter, och behandlingsbara sjukdomar som lunginflammation har därmed blivit en ledande dödsorsak bland spädbarn. Dödligheten bland barn under fem år uppskattas idag vara 50 döda per 1000 födslar i Burma – som är Sydostasiens fattigaste land. Det kan jämföras med tre döda per 1000 födslar i Sverige.

Dessutom lider redan nu en tredjedel av alla barn under fem år i Burma av undernäring, och mer än hälften lever under fattigdomsstrecket. Till detta hör risken att alltfler barn tvångsrekryteras som barnsoldater när de hamnar på efterkälken.

Unicef konstaterar att hoppet om förbättringar från 2015 förbytts mot viss besvikelse.

– Optimismen från 2015 och 2016 har dämpats av långsammare framsteg än väntat när det gäller reformer. Ännu mer oroande är att konfliktnivån stegrats i flera av landets avlägsna områden, heter det i rapporten.

När det gäller Kachin och Shan har vi förnekats tillträde sedan nästan ett år.

Det är inte bara i uppmärksammade staten Rakhine som barn är i farozonen. I stater som Kachin, Shan och Kayin fortgår också sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och etniska minoriteter, vilket försvårar hjälp.

– När det gäller Kachin och Shan har vi förnekats tillträde sedan nästan ett år, trots upprepade förfrågningar. Regeringen ger oss kalla handen, enligt Bertrand Bainvel som är Unicefs representant i landet.

Situationen i Rakhinestaten beskrivs som fortsatt katastrofal. Mer än en miljon av muslimska rohingyas lever där under fruktansvärda förhållanden, och 75 000 har flytt över gränsen till Bangladesh.

Ett annat problem är de många landminor som lagts av alla parter i konflikten under åren. Här är barn särskilt sårbara, då de ofta leker på fält och utomhus där minor lagts. Vart tredje offer för landminor i Burma är ett barn, enligt Unicef.