Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Åldras som ett fint vin, lyder ju ett klassiskt uttryck. Och ja, vissa viner blommar ut på ett fenomenalt vackert sätt med ett gäng år på nacken – men bara för det måste det ju inte vara det enda rätta sättet att dricka dem.

Själv har jag upptäckt att jag oftast föredrar att dricka mina viner hyfsat unga. Jag älskar den rena färska frukten (det som vinfolk brukar tala om som primärfrukt), den extra pigga syran, den bångstyriga energin och de bråkiga tanninerna. Det strama, gröna, lite råa. Jag kan inte hjälpa det, jag tycker det är gott och fräscht.

Själv har jag upptäckt att jag oftast föredrar att dricka mina viner hyfsat unga.

Jag är lyckligt lottad nog att ha fått min beskärda del av magiska möten med äldre viner också, och många av dem har i allra högsta grad varit minnesvärda smaksensationer som kommer finnas kvar i huvudet och för evigt få mig att le. Men det är samtidigt bara ett uttryck av flera.

Men nej, man behöver inte heller välja, det går att dricka ungt ena dagen och moget den andra. Som vanligt handlar det om att upptäcka vad som får ens egna smaklökar att gå igång för stunden, och som vanligt finns inga rätt eller fel.

Viner med ålder kanske av somliga anses fiiiinare. Kom igen, om någon tycker att du är en mindre sofistikerad person för att du korkar upp ditt vin för ungt kan du be hen sätta sig på korkskruven och snurra, för det är inget annat än en trött åsiktsrest från svunnen tid.

Samtidigt görs idag allt fler viner utifrån tanken att de ska kunna drickas hyfsat unga och inte kräva tjugo eller trettio års lagring innan de har hittat harmonin. Det är så den globala trenden ser ut idag – lättare och fräschare viner är the flavour of the month – och personligen välkomnar jag verkligen den utvecklingen. Dels för att jag som sagt gillar den vinstilen, men också för att det kan bli lite knäppt när tidsperspektiven blir för långa.

Som en tjugo år äldre polare sa när vi diskuterade ett bra Bordeauxvin av nyare årgång som just släppts på Systembolaget: ”Det finns ingen anledning för mig att köpa ett vin med det lagringsperspektivet, vem vet om jag ens lever om femton tjugo år när det där vinet är moget att dricka.”

Sorgligt, men sant. Och jo, just Bordeaux kanske är ett dåligt exempel i sammanhanget, eftersom det är viner som kanske mest av alla utvecklas grandiost och vackert med tiden, jag köpte själv några pavor och har förstås redan poppat en av dem. Ungt och stramt, javisst – men gott!

Det finns också en annan kul aspekt med att dricka unga viner: man får följa med litegrann på mognadsresan medan det långsamt öppnar upp sig i glaset, eller hålla flaskan i kylen och ta en sipp då och då under några dagars tid för att se vad som händer. Underbart! Något som sällan går att göra med äldre viner, eftersom deras utvecklingsresa snarare är ner i döden än uppåt mot öppen mognad när man väl öppnar dem.

Med unga viner slipper man också besvikelsen över att vinet redan passerat bäst-före-datum och blivit platt och livlöst när man väl öppnar det, något som tyvärr händer titt som tätt med ålderstigna viner.

”Youth is wasted on the young” är ett annat klassiskt uttryck. Det gäller däremot inte vin, i alla fall inte för mig.