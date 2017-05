Ungsvenskarna: M utklassar SD i populism

Det är ingen hemlighet att vi sverige­demokrater konstant ­motsatt oss den elit som Muf och Moderaterna företräder samt tillhör. I stället har vi konsekvent ­velat öka den folkliga förank­ringen i politiken, skriver Tobias Andersson. Bilden är tagen när Moderaterna presenterade sin skuggbudget. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | POPULISM

Favoritgrenen för svenska tyckonomer har de senaste åren varit att – ofta i ­total förvirring – försöka förklara den ”tilltagande populismen” som det brukar heta. Nu i helgen var det Mode­rata ungdomsförbundets Benjamin Dousas tur att ge sig in i spelet.

Bollen har sparkats många gånger och Dousas analys innehöll på intet sätt något nytt eller revolutionerande utan han sällade sig endast till de ”självutnämnda experterna” han själv raljerade över. En sak är dock positiv; Dousa är självkritisk. Som så ofta är det även i detta fall ett steg i rätt riktning och i ärlig­hetens namn har Dousa rätt i delar av sin artikel, inte minst i att de själva är orsaken till ”populisternas framfart”.

Det är föga förvånande att Muf nu valt att aktivt försöka klistra diverse epitet på SD – även om det görs i en förklädd självrann­sakan. I takt med att man förlorat platsen som ledande oppositionsparti faller det sig onekligen naturligt att omdirigera lite av sin energi från S/SSU till SD/Ungsvenskarna. ­Detta är självklart mycket välkommet och jag och Dousa lär personligen få flertalet till­fällen att debattera både det ena och det ­andra framgent.

Även om Dousa landar relativt rätt gäl­lande populism i stort så är han helt ute och cyklar när han svart på vitt försöker hävda att SD är ett rent populistiskt parti.

”Populister” är ett i mängden av olika epitet man riktat mot SD och liknande partier ­under många års tid. I takt med att tidigare skällsord blivit allt svårare att belägga med hedern i ­behåll så har populistisk kommit att segla upp som ett favoritadjektiv bland dem som av principskäl önskar distansera sig från rörelser likt vårt parti. Men vad betyder egentligen populism? Svenska Akademiens ordbok ger följande svar på frågan:

”politisk riktning som säger sig i särskilt hög grad företräda (små)folkets intressen gentemot eliten”

Låter inte riktigt så illa som det ofta framställs? Det är ingen hemlighet att vi som parti konstant motsatt oss den elit som Muf och Moderaterna företräder samt tillhör. I stället har vi konsekvent velat öka den folkliga förankringen i politiken genom utökad direkt­demokrati samtidigt som vår politik gagnar det vanliga folket.

Detta är dock knappast vad populism har kommit att betyda i folkmun. I stället har det blivit ett ”skällsord” riktat mot dem som motsätter sig etablissemanget, massinvandring och mångkultur. Även det är en smickrande beskrivning som Ungsvenskarna gärna identifierar sig med. So far so good, med andra ord.

Sverigedemokra­terna har varit av samma uppfattning i sina kärnfrågor ­sedan 90-talet.

Dousa väljer dock sedan att beskriva populism som något idélöst som ”saknar såväl principer och moral”, samt drivs av hat. Det är nu han slår knut på sig själv. Om denna defini­tion av populism ska nyttjas så är nämligen Moderaterna själva populister i betydligt högre utsträckning än Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har varit av samma uppfattning i sina kärnfrågor sedan 90-talet. Inte ens enligt Dousas definition kan det ­anses ha varit populistiskt att framföra våra åsikter för 10–15 år sedan, det möttes ofta av hot, hat och hets – sällan av en utbred kärlek från gemene man. I motsats till att vända kappan efter vinden har vi stått stadigt i den storm som fram tills nyligen ständigt blåst.

Detta är betydligt mer än vad man kan säga om Moderaterna. Under de senaste åren har det haglat kovändningar från dem: tiggeri, tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd, relationen till SD, id-kontroller, ­öppna/stängda gränser, utvisning och straffrabatt är ett axplock av dessa. Att man dessutom varit imponerande duktiga på att offent­ligt föreslå något som man aktivt röstar ner i kammaren är även det ett av Moderaternas populistiska drag.

Endast Miljöpartiet kan anklagas för att vara i samma klass som Moderaterna när det kommer till att ha bytt flest åsikter och värderingar de senaste åren. Miljöpartiet har gjort det som en konsekvens av behövda kompromisser i regeringsställning medan Moderaterna har gjort det i ren populism som ett svar på svängningar i opinionen.

Missförstå mig inte, jag om någon välkomnar denna politiska helomvändning. Faktum kvarstår dock att det med den bakom sig kan kännas lite magstarkt att beskylla andra för att sakna principer.

Avslutningsvis kan sägas att Dousa är väldigt nära att slå huvudet på spiken till varför Moderaterna misslyckats så kopiöst den ­senaste tiden. Han raljerar friskt om att få kan nämna konkreta förslag från Sverigedemokraterna. För det första saknas underlag för hans tes gällande att så vore fallet, för det ­andra mäts knappast politisk framgång i det genomsnittliga antalet politiska förslag som Svensson kan i huvudet.

Politik handlar om visioner, visioner som understöds av konkreta förslag, men till ­syvende och sist om just visioner. Det är möjligt att Moderaterna tidigare haft en tydlig ­vision, denna har dock skuggats markant av den senaste tidens kovändningar och populism. Det faktum att vi nu övertagit er roll som det största oppositionspartiet förklaras delvis av det.

Tobias Andersson

talesperson Ungsvenskarna SDU, fullmäktigeledamot Skövde

Tobias Andersson, Ungsvenskarna SDU Foto: Pressbild

