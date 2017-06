Ungas röster i fokus när SvD lanserar nytt initiativ

Lotta Sjödin, utvecklingsledare Ikano Bostad som är med och stödjer projektet Framtidslabbet. Foto: Anette Jansson-Bougt

I veckan flyttas det politiska samtalet från Visby till Stockholms förort. Politikerveckan i Järva har på kort tid blivit plattformen för ett nytt politiskt samtal. Bakom initiativet står den ideella föreningen The global village.

I samband med veckan tar SvD tillsammans med innovationshubben A House initiativet till en serie aktiviteter där framtidens viktigaste utmaningar och frågor ska diskuteras under hösten. Projektet heter Framtidslabbet.

Enligt SvD:s vd Gunilla Asker är det dags att ungas perspektiv och åsikter kring de stora samhällsfrågorna får det utrymme de förtjänar. I dag kan yngres åsikter hamna under radarn menar hon.

– Vi vill att SvD:s och A House Framtidslabbet ska vara en katalysator för en bättre diskussion om de stora samhällsfrågorna genom att tydligt få med den unga generationen i diskussionen. Vem vet de unga kanske sitter på lösningar som ingen ännu har tänkt på, säger Gunilla Asker.

SvD:s vd Gunilla Asker och chefredaktör Fredric Karén deltar båda i paneldebatter under Politikerveckan Järva. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I paneldiskussioner, workshops och andra aktiviteter under hösten samlas näringslivet, opinionsbildare och framtidens makthavare för att lyfta några av dagens viktigaste problemställningar.

Nu lyfter vi den unga generationen och deras idéer.

Hit hör frågor kring klimat och hållbarhet, arbetsmarknad och framtidens byggande. Att startskottet går under Politikerveckan i Järva kändes viktigt.

– Vi har fått ett uppdrag av staten att vara en hubb för utveckling och innovation. Det handlar om att få systemen att fungera på ett annat sätt. I paneldebatter samlar vi de personer som kommer att bli framtidens ledare. Nu lyfter vi den unga generationen och deras idéer, säger Jan Åman som hoppas att projektet blir startskottet till nya dialoger bortom politiska låsningar.

En av dagens kanske mest utmanande fråga är bostadssituationen och framtidens byggande.

– Att Framtidslabbet utgår från de unga och lyssnar på en yngre generation var det som lockade oss att vara med. Vi bygger bostäder för många och är en del av samhällsutvecklingen. För oss handlar det om att samarbeta med andra för att kunna möta framtida utmaningar och ge de unga en bra start i livet, säger Lotta Sjödin, utvecklingsledare Ikano Bostad som är med och stöttar initiativet.

– Bland annat har vi startat fritidsgårdar i Rågsved och Hagsätra, vi ordnar även ett antal läger under skollov. Vi har även startat Ikano Akademin där vi hjälper till med praktikplatser för unga personer som behöver hjälp att få in en fot i arbetslivet. Förhoppningen är att få in dessa ungdomar på den goda vägen istället för den dåliga, säger Lotta Sjödin.

SvD:s paneldebatt med en rad inbjudna gäster äger rum på onsdag 14 juni kl 15.00 - 16.30 på Spånga IP.