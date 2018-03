Unga missnöjesväljare söker sig till extremister

De har kallats för "en förlorad generation". Unga vuxna i Italien, som trots universitetsexamen och fina betyg, inte får jobb och därmed tvingas att bo hemma hos föräldrarna långt in i 30-årsåldern. I vissa regioner, främst i söder, ligger ungdomsarbetslösheten på mer än 50 procent. Sett över hela landet går över 32 procent av de under 25 år utan jobb. 2016 hade enbart en tredjedel under 35 flyttat hemifrån.