Unga klarade restriktioner bättre än väntat

– Jag var själv en av dem som hävdade att restriktionerna kunde leda till depressioner, ångest eller destruktiva beteenden bland många unga, eftersom tonåren är en känslig utvecklingsperiod, säger Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Väst och studiens projektledare.

I studien har lite mer än 5 100 ungdomar i åldern 15–19 år svarat på frågor om sitt mående och sina vanor under pandemin. Ungdomarna bor i Sverige, USA, Serbien, Marocko och Vietnam och deras svar samlades in under september 2020–februari 2021, det vill säga fram till det att vaccineringarna hade inletts.