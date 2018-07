På 90-talet kom musikalen, på 00-talet filmen och nu är det dags för uppföljaren. Snart fylls biodukarna återigen av gamla Abba-hits, fartfyllda danser, utsvängda byxor och världskända skådespelare.

I "Mamma mia – here we go again" har mycket förändrats. Donna, spelad av Meryl Streep, har gått bort och dottern Sophie (Amanda Seyfried) lämnas ensam med ett hotell och ett växande barn i magen.