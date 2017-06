Underworld är tillbaka i Sverige

Bildades 1987 i Cardiff av Karl Hyde, Rick Smith, Alfie Thomas, Bryn Burrows och Baz Allen och var från början ett syntpopband.

Ett ombildat Underworld släppte albumet "Dubnobasswithmyheadman" 1994. Musiken hade då övergått från pop till elektronisk dansmusik.

Underworld fick en stor hit i Storbritannien med singeln "Born slippy" tack vare att den var med i filmen "Trainspotting" 1996.

I dag består gruppen enbart av Hyde och Smith.

Diskografi: "Underneath the radar" (1988), "Change the weather" (1989), "Dubnobasswithmyheadman" (1994), "Second toughest in the infants" (1996), "Beaucoup fish" (1999), "A hundred days off" (2002), "Oblivion with bells" (2007), "Barking" (2010), "Barbara, Barbara, we face a shining future" (2016).