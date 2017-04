Jacques – havets utforskare

För ”Den tysta världen” (1956) vann havsutforskaren Jacques-Yves Cousteau såväl en Oscar som Guldpalmen i Cannes. På jakt efter förädlat undervattensliv hann Cousteau med ytterligare två Oscars. Denna biografi behandlar inte specifika filmkvaliteter utan fokuserar på huvudpersonens kamp för att ­finansiera sina expeditioner, medan han själv och den nära omgivningen riskerar att gå åt av bara farten.

I mer än tre decennier var Cousteau världens ledande oceanograf, med sin trogna dykarbesättning på fartyget Calypso. Filmen utspelar sig innan han bestämmer sig för att mönstra på de stora äventyren och riskerna, såväl ekonomiskt som helt konkret på djupa vatten. Kriget är över sedan några år, i en villa vid Medelhavet har Jacques inrättat sitt eget paradis med vacker hustru, välartade barn, distingerade vänner och en lika vältränad som brunbränd bringa (Lambert Wilson, snart 60, i huvudrollen lär ha fått ligga i hårt före inspelning).

Calypso riskerar att bli Apocalypso.

Regissören Jerôme Salle ramar in filmen i en färgglad übermensch-estetik, lite skissat societets- och familjeliv, för att sedan låta idyllen spricka, färgen i lacken flagna. Det blir både överdåd och överspel, inte minst från Audrey Tautou med den otacksamma uppgiften att med begränsat utrymme ge liv åt hustrun, på samma gång älskvärd och franskt uppriktig. Framför en upplyst jordglob pekar Jacques med hela handen på alla undre världar att upptäcka. Simone pantar sina smycken för att rusta upp fartyget medan det stora oljebolaget, mot vissa gentjänster på havsbotten, betalar bränslet.

Om hustrun snabbt blir ett med båten (och snart går ner sig i hytten i ensamhet och missbruk), så uppstår större konflikter med sonen Philippe, som inte bara är filmbegåvad utan också tidigt miljömedveten och moraliskt sett ljusår före sin far. Från världens exotiska vatten styr kosan så småningom mot det vindpinade Antarktis, där Calypso riskerar att bli Apocalypso. Efter många vändningar svänger filmen i en sista akt. Det ekologiska temat i tiden bjuder in till försoning mellan far och son, samtidigt som tragiken lurar runt hörnet.

Jacques smyckar sin besättning och låter kameran göra allt fler omtagningar. En ny värld ska utforskas men det är framför allt ett skådespel som ska dokumenteras, ett varumärke byggas, med krav på karismatiska personligheter ombord. Det var detta utanverk som upptog Wes Andersons intresse i ”Life aquatic” (2004), med avancerade undervattensbilder som bildade små fönster mot världen.

Fartblindheten verkar dessvärre ha smittat av sig.

I ”Jacques – havets utforskare” blir ytan aldrig lika vacker, ambitionen aldrig lika pedantisk och resultatet så mycket mer uttunnat. Humor saknas nästan helt, i hög grad även scener som bara får vara, utan att stressa berättelsen vidare. Behållningen blir till slut Lambert Wilson som övertygar i rollen som JYC, övermänniskan som oförtröttligt blickar framåt, mot sitt Utopia, medan livet pågår någon annanstans. Fartblindheten verkar dessvärre ha smittat av sig också på denna biopic, med följd att det marina livet aldrig sätter sig på djupet.