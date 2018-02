Denna understreckare publicerades ursprungligen den 7 augusti 1979 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Den ideologiskt betingade oenigheten om vem som bör kallas terrorist och vem som förtjänar namnet frihetskämpe hör till det som omöjliggör en internationell front mot terrorhandlingar. Definitionsfrågorna dök upp på en internationell anti-terrorkonferens i Jerusalem nyligen, med deltagande av åtskillig sakkunskap.

Cordelia Edvardson (1929–2012). Till vänster samling av upphittade föremål efter en terroristattack utförd av PLO mot en israelisk buss i november 1978. Foto: AP, Jurek Holzer

En terrorist är en terrorist, är en terrorist, är en terrorist… Eller: han är terrorist, du är gerillaman, jag är frihetskämpe. Eller: för att alla terrorister kallar sig själva frihetskämpar behöver vi inte kalla frihetskämpar för terrorister.

Ovanstående är några av de tankegångar som dök upp under en internationell anti-terrorkonferens som nyligen hållits i Jerusalem. Konferensen hade organiserats av det nystartade Jonathaninstitutet. Detta är en privat organisation, uppkallad efter Yonathan Netanyahu som ledde Israels räddningsaktion av den gisslan som hölls fången av PLO vid Entebbe flygplats i Uganda. Han föll under denna aktion.

De som hade mött upp för att diskutera den internationella terrorismen var en imponerande samling skribenter, politiker, experter på terrorbekämpning med flera. De flestas politiska hemhörighet befanns ligga till höger om centern. Faktiskt så pass mycket till höger att de få socialdemokrater som hade infunnit sig med den irländska, arbetarpartiledarens Frank Cluskeys ord kände sig "shell-shocked". En annan av konferensdeltagarna tyckte sig förnimma McCarthyperiodens iskalla vindar. Det senare för att många av talarna utförligt uppehöll sig vid Sovjets roll när det gäller att aktivt stöda och uppmuntra den internationella terrorismen.

Bland dessa kan nämnas Paul Johnson, tidigare redaktör för The New Statesman, numera stadigt förankrad på högerkanten, den mycket välkände amerikanske kolumnisten George Will (bl.a. i Newsweek), senator Henry Jackson, Robert Moss (The Economist Foreign Report) och många andra.

Det torde numera vara en välbelagd offentlig hemlighet att Sovjetunionen tränar vissa terrorgrupper i Sovjet, samt stöder andra med vapen och pengar. Detsamma gäller Kuba som fungerar som ombud för Sovjet. Det finns bland annat flera vittnesmål från tillfångatagna PLO-gerillamän som utförligt och i detalj berättar om sin utbildning i Sovjet. Mindre välbelagda, men ingalunda osannolika, är påståendena om sovjetiskt inflytande på och manipulering av den iranska revolutionen och kubanskt aktivt militärt stöd för Sandinistas i Nicaragua.

Men när detta är sagt har man knappast kommit ett tuppfjät närmare lösningen av den internationella terrorismens problem. Med all respekt för Sovjets och Kubas förmåga att för egna syften utnyttja olika revolutionära rörelser, så skapar de dem inte. Varken Kuba eller Sovjet var som bekant intima vänner till schahen och hans hemliga polis, eller till familjen Somozas och dess terrorregim. Och vad Khomeini än är, så inte kan han beskyllas för att vara marxist.

Vad PLO beträffar – jo, Sovjet var faktiskt den första FN-stat som erkände den judiska staten Israel, ett erkännande vars logiska konsekvens så småningom blev PLO. Men det var nog inte så talarna menade.

Av det sagda torde också framgå att konferensen inte kände sig särskilt benägen att skilja mellan terrorister, gerilla- och frihetskämpar. Men detta är en distinktion som alltid tycks ha berott på tycke och smak. En av konferensens invigningstalare hette Menachem Begin, för omkring trettiofem år sedan i engelskt parlament och press endast omnämnd som "terroristen nummer ett", förra året mottagen i London som aktad och ärad premiärminister.

Man kan naturligtvis säga, vilket också sades under konferensen, att terrorist är den som förövar urskiljningslösa våldsdåd mot obeväpnade och värnlösa civilpersoner, män, kvinnor och barn. Den som kapar flygplan, som tar gisslan, som placerar bomber i bilar, biografer, offentliga lokaler o.s.v. De enskilda eller organisationer som tar ansvar för sådana handlingar måste finna sig i att kallas för terrorister och att behandlas därefter.

Det är en bra definition som bara har ett fel: det torde knappast finnas någon befrielserörelse som inte också har gjort sig skyldig till grymt våld mot värnlösa civila. Begin påstår visserligen att hans organisation aldrig har spritt terror bland den arabiska civilbefolkningen, men det är, lindrigt sagt, en sanning med modifikationer. Man behöver bara nämna den arabiska byn Dir Yassin, olycksalig i åminnelse.

Däremot kan man utan vidare säga att Begins organisation, Irgun, i huvudsak och med relativt få undantag koncentrerade sig på brittiska militära mål. Medan PLO mig veterligen inte en enda gång har attackerat något militärt israeliskt mål. De gånger PLO-grupper har invecklats i strid med den israeliska armén har det alltid varit högst ofrivilligt. D.v.s. om gerillan blivit upptäckt av militärpatruller innan den hunnit nå sina – civila – mål.

Det är naturligtvis just den ideologiskt betingade oenigheten om vem som skall kallas terrorist och vem frihetskämpe, parad med det faktum att samma rörelse kan vara bådadera, som har omöjliggjort en internationell front mot terrorhandlingar. En sådan front existerar nämligen inte, och kan inte existera, allra minst i FN. I FN sysslar man sedan sju år med ett utkast till en resolution som skulle fördöma terrorismen, men ett utkast som vid det här laget är så urvattnat, har så många förbehåll, att resolutionen, även om den någonsin skulle se dagens ljus, inte skulle kunna tillämpas på någon terrorhandling – allra minst någon förövad av PLO.

Den mycket enkla lösningen att fördöma vissa handlingar av urskiljningslöst våld mot civila, utan att för den skull fördöma organisationens övergripande mål – med andra ord: att skilja mellan mål och medel – är någonting som FN tydligen inte ens kan föreställa sig i sin vildaste fantasi. Men å andra sidan: det är kanske inte så enkelt. Vad säger man om terrorbombningarna av Dresden, München och andra tyska städer under andra världskriget, och vad säger man om israeliska bombningar av gerillaställningar som är förlagda i, eller i nära anslutning till, flyktinglägren?

Till sist kan jag bara i korthet beröra två andra viktiga problem som konferensen tog upp. I bägge fallen gick det en klar skiljelinje mellan majoritetens åsikt, en majoritet som politiskt låg till höger om centern, och den milt socialdemokratiska lilla minoriteten.

I det första fallet gällde det massmedias roll i kampen mot terrorismen. Majoriteten anklagade här massmedia för att gång på gång ställa frågan: varför super Jeppe? D.v.s. för att i intervjuer och reportage söka efter terrorns orsak och terroristens motivation. Minoriteten däremot ansåg det både berättigat och fruktbart att söka efter det ondas rot för att kunna angripa det där. Den anklagade å sin sida massmedia för ett otillständigt sensationsmakeri kring terrordåd som ger terroristen precis vad han vill ha: publicitet och uppmärksamhet.

Det andra problemet gällde de fria och demokratiska ländernas självförsvar mot terrorn. Majoriteten var här i långt högre grad än minoriteten beredd att, i vissa akuta lägen, ge avkall på en del demokratiska fri- och rättigheter för att effektivast möjligt kunna bekämpa terrorismen, som ju hotar demokratien i dess helhet.

Minoriteten däremot, hävdade att demokratiska fri- och rättigheter inte fungerar som en elektrisk platta som kan knäppas av och sättas på vid behov. Med sådana metoder kan en seger över terroristerna lätt visa sig vara en Pyrrhusseger, menade de.

Cordelia Edvardson Cordelia Edvardson (1929–2012) var journalist och författare. Mellan 1977 och 2006 var hon SvD:s Mellanösternkorrespondent, stationerad i Jerusalem.