Var är kabarén när vi behöver den för att tolka vårt ombytliga, teatrala tidevarv? Jo, på Soppteaterns nya, tillfälliga scen Under fontänen där sångerskan, kompositören och musikalartisten Sara Jangfeldt klivit in som ny konstnärlig ledare. Det är en snilleblixt att skriva in Kulturhuset Stadsteaterns och Dramatens ombyggnad och tillfälliga stängning, och den historiska regeringskrisen i en flippad, meta-teatral kabaré.

Sara Jangfeldt och Dramatenkollegan Andreas T Olsson representerar två olika sorters teaterkultur som tvingas in i ett otippat samarbete. I kofferten som Olsson släpat från Dramaten finns Hamlets dödskalle och Karl Gerhards politiska kupletter. Båda visar sig användbara i jakten på det där som ligger och ruttnar någonstans i landet Sverige, och får hela statsapparaten och den svenska identiteten att kippa efter syre.