”Wow. Oh my God!” utropar popartisten och influencern Peg Parnevik imponerat när hon för första gången i sitt 25-åriga liv träder in i pompan och ståten på Kungliga Operan i Stockholm. I SVT:s nya realityprogram ”Hjälp! Jag ska gå på opera” (premiär den 17 februari) vill operasångaren och programledaren Rickard Söderberg omvända fem operaskeptiker genom att med generös famn bjuda in dem till sin värld, som ligger långt ifrån gästernas jobbvardag – eller?

På något förunderligt sätt hittar han ändå beröringspunkter mellan så vitt skilda yrken som rallykartläsarens och sufflösens när han i tredje avsnittet försöker få Tina Thörner att förstå likheten mellan just en rallykarta och operanoter. Kredd får programmet överlag för att just inte bara visa glittret, utan även de slitvargar som jobbar bakom scenen: dekormålare, inspicienter, påklädare.