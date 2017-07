Underhållning är den kanske mest betydelsefulla kulturkategorin i vår samtida västerländska kultur. Ändå har den fortfarande svårt att tas på allvar. Men om vi inte förstår vad det innebär att ha roligt förstår vi inte heller den värld vi lever i.

Forskare som ägnat sig åt studier av fans eller fandom inom underhållning menar att utvecklingen gått mot att vi alla numera är fans, och att det är en del av det senmoderna livet att engagera sig i exempelvis tv-serier. Men varför dras vi till underhållning och vad har underhållningen att säga oss om det goda livet? Dessa frågor resonerar den skotske sociologen Alan McKee – verksam vid University of Technology i Sydney – kring i studien ”Fun! What entertainment tells us about living a good life” (Palgrave McMillan, 2015).

Det engelska ordet fun, som i det här fallet närmast betyder kul, eller att ha roligt (men också att bli underhållen) använder McKee som ett analytiskt redskap för att ställa en mängd frågor kring vad underhållning är, vad den betyder för oss och vilket syfte den kan ha. För det första har vi kul när vi konsumerar underhållning, för det andra förser underhållning oss med stoff för att reflektera över vad det betyder att ha roligt. Dessutom måste vi ta det underhållande i beräkning om vi ska förstå vår tids konsumtionskultur, eftersom att ha kul är en central organiserande princip för underhållning – och underhållning är den mest betydelsefulla kulturkategorin i vår samtida västerländska kultur. Om vi inte förstår vad det betyder att bli underhållen, förstår vi inte den värld vi i dag lever i.

Studier av hur underhållning påverkar oss kan spåras tillbaka till 1920-talet och de bekymmer som fanns över biografernas påverkan på barn, vilken naturligtvis sågs som skadlig. ”The Payne fund studies” 1929–1932 (finansierade av ett privat institut) etablerade här ett paradigm för hur de medieeffekter som finns i underhållning ska studeras. Större delen av studien fokuserade på visuell underhållning och dess påstått skadliga effekter, snarare än på text.

När man i stället studerar de effekter som uppnås genom att människor exponeras för andra konstarter (det vill säga, inte underhållning) tenderar forskarna att använda ett annat tillvägagångssätt: estetik (the philosophy of art) som hänvisar till insikt, uttrycksfullhet och skönhet. Konst anses värdefullt, till skillnad från underhållning, och en filosof som försöker skilja ut vad som är konst och inte konst använder ofta pejorativ som melodram om ett konstverk som drar åt det underhållande.

Så har det naturligtvis inte alltid varit. Före 1700-talet fanns det ingen strikt uppdelning mellan konst och underhållning. Med uppkomsten av en arbetarklass med fritid började de högre klasserna skilja ut sin kulturkonsumtion från massornas. Shakespeare kunde konsumeras rätt eller fel, exempelvis. Men det handlade också om att skilja överklassen från den begynnande medelklassen. Utvecklingen av estetik – konstfilosofi – var en del i en process att uppfinna konst som kategori.

Underhållningens estetik värderar andra kvaliteter än konstens estetik, som har varit relativt stabila under de senaste två hundra åren. Kort sagt: underhållning är inte misslyckad konst, skriver McKee, utan fungerar genom sitt eget värdesystem. Och att skapa underhållning är aldrig enkelt eller mekaniskt. Eftersom underhållning inte är konst är estetiken eller konstfilosofin inte organiserad för att kunna diskutera underhållning. På senare tid har dock något som kan kallas för tillämpad estetik vuxit fram, som behandlar frågor om estetik och tillämpar dem på särskilda kulturformer – arkitekturens estetik eller vinets estetik eller samplingens estetik.

Men vad är då fun? I korthet är det en vital del av underhållning. Bra underhållning är folklig, den har en tydlig berättelse eller story, det vill säga en serie händelser i en orsak/verkan-effektordning länkade genom rollfigurer drivna av rimliga psykologier. Det viktiga här, liksom i andra medier, är att få publiken uppslukad av mediet. Det finns, konstaterar McKee, förvånansvärt lite respekt inom akademiskt skrivande för förmågan att skriva en bra story. Snarare omhuldas modernistiska principer som avvisar en bra story eftersom det associeras med underhållning.

Inom underhållning är serialitet en estetisk dygd, exempelvis att utnyttja samma karaktärer, situationer och strukturer genom många texter och genom att utnyttja så kallade cliffhangers. Berättelsen ska också ha ett lyckligt slut, vilket här inte nödvändigtvis betyder att allt återgått till det normala igen, utan att nyckelfrågorna besvarats på ett tillfredsställande sätt. Även om slutet kan bli sorgligt lämnas vi med positiva värden som hopp, vänskap eller kärlek. Men det finns undantag naturligtvis. Skräckfilm på 1970-talet och amerikanska högkvalitativa tv-serier på senare tid har betydligt mer ambivalenta slut.

Underhållning kräver också interaktion från läsarna. Det handlar om en relation mellan producenten och konsumenten. Underhållning blir till genom publikens konsumtion och interaktion. Storyn ska vara snabb och rapp, gärna med specialeffekter och mycket kroppar (vackra människor) och med ett brett känslospektrum som provocerar fram starka känsloyttringar hos konsumenten.

Ett liv utan att ha roligt kan knappast kallas för det goda livet, menar McKee, och att ha roligt måste vara något som man aktivt har valt och inte något man tvingats till. Det är nöje utan något högre syfte. McKee skiljer på tre olika modeller för relationen mellan kultur/konsument. För det första utbildningsmodellen: du måste konsumera denna text för att bli godkänd. För det andra konstmodellen: du måste konsumera denna text för att det är bra för dig. Och för det tredje underhållningsmodellen: de texter du själv vill och väljer att konsumera.

Två av de viktigaste effekterna av underhållning är att den får oss att ha roligt samt att den inbjuder oss till att reflektera över vad som är kul, och vad som är bra respektive dålig underhållning. Men de flesta kulturforskare argumenterar för att underhållning står i vägen för vad som är viktigt i livet. I estetiken har fun en mycket liten närvaro: Adorno hemsöktes av begreppet eftersom han ansåg att det inte hade något politiskt syfte. I stället distraherar det konsumenterna från den nödvändiga kampen att övervinna kapitalismen. Forskning kring medieeffekter ägnar ännu mindre tid åt vad det innebär att låta sig underhållas, och är snarare intresserad av sociala funktioner bakom njutbara erfarenheter. Men tänk om det är tvärtom, skriver McKee, att självreflektion, politik och filosofi är till för att garantera att vi kan ha roligt?

Underhållning innebär inte en frånvaro av etik, tvärtom. McKee menar att underhållning och att ha kul också måste diskuteras i relation till andra relaterade begrepp som tillfredsställelse (pleasure) och lycka (happiness). Först då blir det klart vilken relation som finns mellan att ha roligt och det goda livet. Inom den filosofiska hedonismen finns en distinktion mellan bra och dålig tillfredsställelse. För Epikuros kunde tillfredsställelse vara frånvaron av smärta. Men varför ska vissa filosofer bestämma vad som är tillfredsställande utifrån sina egna preferenser och generalisera dem? frågar sig McKee.

McKee passar alltså på att göra fun till en arbetarklassfråga genom att ställa traditionellt filosofiskt tänkande mot ett vardagsfilosofiskt. Det faktum att arbetarklassfilosofi (vernacular theory) så skandalöst omhuldar utsvävande nöjen hjälper till att förklara varför kanonisk filosofi avvisar underhållning och kopplar det till masskultur, dryckenskap, dans och tillfälliga sexuella relationer. Vikten av att ha fun i arbetarklassfilosofin missförstås ofta som vulgaritet av medelklasskommentatorer. Ska vi verkligen ha roligt när det finns så mycket lidande i världen? Ja, svarar McKee. Underhållning hyllar inte endast det roliga på ett oreflekterat sätt, utan diskuterar också hur det underhållande kan och måste göras etiskt.

Inom underhållning reflekteras det över vad som är bra fun. Det är exempelvis inte generellt accepterat att göra andra illa för att skapa underhållning. Underhållning kan också baseras på de emotionella implikationerna av etiskt svåra beslut. Tv-serier ställer frågor om när vi får ha roligt. Underhållningen ger inga universella svar på när vi ska ha roligt, men visar att det är en väsentlig del av livet – inte någon belöning för hårt arbete.

Ett exempel på underhållning som diskuterar hur roligt vi kan ha och om allt är tillåtet för att ha roligt, är science fiction-författaren Iain M Banks ”Culture”-serie. Den handlar om en värld där alla lever i överflöd (post-scarcity som det kallas inom utopiskt tänkande) och har möjligheten att bara göra saker för att ha roligt. I serien ställs frågan om det är tillåtet att mörda för nöjes skull. Det visar sig att skadliga handlingar inte är tillåtna för att ha roligt, och att folk arbetar för att de har lust eftersom de har kommit underfund med att pliktskyldigheter också är en del av det goda livet.

McKees studie är en del i den uppvärdering av populärkultur som skett inom akademin under de senaste decennierna, men gör oss också uppmärksamma på hur vi fortfarande värderar olika uttryck utifrån kategorier som växte fram under 1700-talet – något som i längden kommer att bli ohållbart i ett akademiskt sammanhang eftersom de yngre generationerna knappast längre är intresserade av att göra en boskillnad mellan hög- och lågkultur. Ska vi överhuvudtaget förstå vår tids kulturella fenomen kan vi inte sätta upp gränser för vad som betyder något för oss, och vad som inte är värt att engagera sig i.

Michael Godhe Kultur- och mediehistoriker