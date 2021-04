LONDON För drygt tre veckor sedan lämnade prins Philip King Edward VII’s Hospital i London efter en sjukhusvistelse som varat i en månad. De suddiga bilderna av den 99-åriga prinsen på väg hem chockade britterna. Prinsen gick i pension 2017 och hade inte synts ofta i offentligheten under de senaste åren. I bilen, på väg till slottet i Windsor, satt en gammal, smal och sjuk man.

Under sjukhusvistelsen hade prins Philip genomgått en hjärtoperation och behandlats för en infektion. Det är inte första gången under de senaste åren hans hälsa vacklat. På fredag eftermiddag meddelade kungafamiljen att prinsen avlidit i stillhet på slottet under morgonen.