Underbarn? Nej, en hårt arbetande konstnär

Maximilian Svensson – av alla kallad ”Maxi” – hade sitt första vernissage redan som elvaåring. Eller vernissage och vernissage. Under en familjesemester i Olivetta, en italiensk bergsby alldeles intill gränsen mot Frankrike, hade Maxi snappat upp att det senare under vistelsen skulle hållas en mindre byfestival. Han såg sin chans att ”äntligen få ställa ut” – och kom att ägna all tid fram till festivaldagen åt att sitta i den hyrda lägenheten med AC:n påslagen och måla sina akvareller.

– Du hade ju så länge drömt om att få ha vernissage, säger mamma Titti när vi fem år senare ses i familjens tvåplansvilla i Tyresö.