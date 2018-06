Det är en skuldfylld och tvivlande Lara Croft som tar sig an djungeln i kommande "Shadow of the tomb raider", som avslutar nystartstrilogin som inleddes 2013.

– Vi har möjlighet att dyka ner och behandla henne som en hel människa, som inte är perfekt men som fortsätter att kämpa trots sina svagheter, säger manusförfattaren Jill Murray.