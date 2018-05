Denna understreckare publicerades ursprungligen den 20 augusti 1997 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Philip Roths produktion under 90-talet har imponerat allt starkare på kritiken. I den roman som kom i våras, "American Pastoral", en berättelse om den amerikanska utvecklingen från 60-talet och framåt, når han ett ännu större djup i samhälls- och tidsskildringen än tidigare.

Philip Roth. Foto: IBL

Under den senare hälften av detta århundrade har författare med judisk bakgrund som bekant utgjort ett mycket markant inslag i den amerikanska litteraturen. En av de främsta i skaran, Saul Bellow, kommenterade redan för snart 40 år sedan att den intill tjatighet åberopade konstellationen Bellow-Malamud-Roth fick honom att tänka på den kända konfektionsbutikskedjan Hart, Schaffner & Marx. Visserligen gick Bernard Malamud ur tiden för några år sedan, men den som så önskar kan alltjämt med lätthet komplettera firmanamnet till Bellow-Heller-Roth eller Bellow-Mailer-Roth – det sistnämnda en desto aktuellare sammanställning som alla dessa tre har givit ut nya verk år 1997.

Den nu 74-årige Norman Mailer har för all del aldrig varit tillnärmelsevis lika upptagen som de nämnda kollegerna av det psykologiska syndrom som det innebär att vara jude i USA. Hans bok i år är till yttermera visso en studie i de kristna urkunderna med titeln “The Gospel According to the Son", Evangelium enligt Sonen – vi återkommer till den i ett annat sammanhang. Men kan väl en etiopier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar? frågade sig som bekant redan profeten Jeremia. I standardverket “Livets bok – berättare i USA från Hemingway till Mailer" av kritikernestorn Alfred Kazin (i svensk översättning 1976) representerar Mailer “den outtröttliga ansträngning, den överansträngning, som är typisk för en judisk författare som söker vara endast individ (och, om möjligt, hjälte)".

Saul Bellow, den åtminstone hittills ende i skaran som har belönats med Nobelpriset, fyllde 82 för ett par månader sedan. I en lång intervju som stod att läsa i Playboy i våras fick han den givna frågan om sina favoritkandidater till priset bland amerikanska kolleger. Kanske Mailer, som har drivit en kampanj för sig själv i så många år? “Jag skulle gärna ge honom priset – om han hade något att ge i gengäld." John Updike eller Philip Roth då? Roth kan jag tänka mig, blev svaret – “han är lite knäpp ibland, men en mycket begåvad författare".

Det är också ett faktum att Philip Roth, yngste partner i den hypotetiska judiska författarfirman med sina 64 år, kan se tillbaka på en 90-talsproduktion som har imponerat allt starkare på kritiken och prisnämnderna i hemlandet. (Detta samtidigt som Bonniers har slutat ge ut hans böcker i svensk översättning och inget konkurrentföretag än så länge tycks ha nappat.) Efter den eleganta men kanske något lättviktiga dialogromanen “Deception" (1990, på svenska “Dubbelspel" året därpå) har han tilldelats USA:s främsta litterära utmärkelser för tre böcker i rask följd – 1991 för “Patrimony", den “sanna historien" om de sista månaderna av hans 86-årige far Herman Roths liv och plågsamma kamp mot en hjärntumör, 1993 för “Operation Shylock", en provocerande politisk roman om Israel och samtidigt ett berättartekniskt virtuosnummer genom sin avancerade lek med identiteter, och 1995 för Sabbath’s Theater (451 s, Random House/Vintage Books) – den tragikomiska berättelsen om den åldrande, reumatismplågade dockteaterspelaren Mickey Sabbaths bisarra kamp med tillvarons allt värre villkor, sin egen okuvliga sexualitet och de efterhängsna spöken ur det förflutna som gör honom allt mera benägen att iscensätta sin egen död som definitiv avskedsföreställning.

Resultatet har blivit en av de originellaste och paradoxalt nog mest gripande romaner som kommit ut på senare år. Vad gäller sexuellt chockerande innehåll tävlar Roth här med sin egen skandalsuccé i yngre dagar, “Portnoy1s Complaint" från revolutionsåret 1969 – det måste dessutom sägas att han tävlar med framgång, trots att kraven på den som vill chockera på det området som bekant har blivit långt hårdare sedan den gången. En annan av romanens personer, vars hustru Sabbath just har försökt förföra, betecknar honom mycket riktigt som patetiskt omodern – en “fucking relic" som jobbar natt och dag på att göra erotisk skandal medan det blodigaste av alla århundraden går mot sitt slut.

Vad Roth framför allt använder sin oanständiga fars till är emellertid att göra den till ramen för en meditation över ämnen som har blivit alltmer centrala för honom: döden, familjelivet och minnena av det förflutna. Mickey Sabbath för en oavbruten dialog med sin döda mor vars astralkropp nästan oavbrutet är närvarande, iakttar hans erotiska förehavanden från något hörn av taket och någon gång rentav ingriper aktivt i handlingen. Mitt i sitt sökande efter evig ungdom i form av den maniska jakten på objekt för sin obotliga drift lever Mickey nersänkt i minnena av sin döda älskarinna, den sexuellt sensationella kroatiskan Drenka, och av sin några år äldre bror bombplanspiloten Morty som blev nedskjuten i Stilla havet år 1944. Hans näst sista projekt före självmordet är att bli frivillig åldringsvårdare åt sin barndoms ambulerande grönsakshandlare som han har lyckats spåra upp lagom till dennes hundraårsdag och som trots sin nästan totala senilitet visar sig vara förvaltare av ovärderliga skatter ur det förflutna.

Medan Sabbath bryter upp från hemmet och hustrun som nyligen har botats från mångårig alkoholism och är nybliven lesbisk feminist, i tankarna återupplever älskarinnans fruktansvärda cancerdöd och förhandlar sig till en gravplats i sina föräldrars närhet på en kyrkogård som blivit praktiskt taget utplånad av ett shoppingcenter, stiger läsarens häpnad över författarens förmåga att göra en berättelse som praktiskt taget bågnar av frånstötande detaljer så oemotståndligt vital och levande läsbar. Hans egen symbol för hela det fräcka företaget, Sabbaths fingerfärdiga gatuteater som i olika omgångar får honom åtalad för obscenitet, uttrycker väl också i någon mån Roths syn på romanförfattarens verksamhet: “Att han själv var upphovet till deras rörelser och gav var och en av dockorna en röst gjorde dem aldrig mindre verkliga för honom", medan däremot skådespelarna på en teaterscen i hans ögon blev mindre övertygande genom att vara levande människor.

Figurerna i Roths roman, inte minst titelpersonen, fungerar uppenbarligen på ett liknande sätt. I sin karikatyriska absurditet borde Mickey Sabbath lätt kunna avfärdas som en överhettad författarhjärnas fantasifoster, men genom att han i sina maniska monologer uttrycker en sådan naken livshunger, och samtidigt så mycken vånda över det mänskliga predikamentet, lyckas han bli sällsamt levande och övertygande. Att han trots allt inte förmår genomföra det planerade självmordet tycks bero på att hans hat mot själva tillvaron är så starkt att det fungerar som en livgivande kraft. Som verbalt virtuost språkrör för sin upphovsman, framför allt när det handlar om familjebandens och släktarvets avgörande betydelse på gott och ont, talar han med en röst som gör orden till angelägen litteratur och låter den farsartade handlingen komma i andra hand.

I våras återkom Roth sedan med sin tjugonde roman, American Pastoral (423 s, Houghton Mifflin). Till skillnad från den maniskt uppskruvade föregångaren har den en tyngd och en mognad som tycks beteckna något nytt i Philip Roths oförtröttade brottning med tillvarons orimligheter. Dessutom har den en bredd i samhälls- och tidsskildringen som sällan har stått att finna i hans tidigare verk. “Det ihågkomna paradiset", “Syndafallet" och “Det förlorade paradiset" är titlarna på romanens tre delar, och dess berättelse om den judiska familjen Levovs öden formar sig samtidigt till en bild av samhällsutvecklingen i USA från 1960-talet och framåt.

Sin judiskhet till trots är huvudpersonen Seymour Levov en lång och blond idrottshjälte som på grund härav har fått smeknamnet The Swede. Hans far Lou Levov, “en av dessa judiska fäder från slummen vilkas grovhuggna, obildade ideal hetsade fram en hel generation av uppåtsträvande, universitetsutbildade judiska söner", driver framgångsrikt en fabrik i Newark där man syr damhandskar av finaste kvalitet. Newark är Philip Roths egen barndomsstad, och den ytterst ingående beskrivning av skinnberedningens och handsktillverkningens alla detaljer som han låter Lou Levov leverera är inte det enda inslaget i romanen som kan föra tankarna till genrens stora 1800-talsrealister. De våldsamma kravaller som drabbade Newark 1967 och den efterföljande sociala förödelsen - “världens bilstöldshuvudstad" med rekordartad brottslighet även i övrigt – har gjort den barndomsidyll dit Roth i flera böcker har återvänt till hans självklara bild av det förlorade paradiset.

Handskmakarens son, “Svensken" Levov – i hejaramsorna rimmar det med “love" - avstår från en stjärnkarriär som baseballspelare, går in i firman och gifter sig med den icke-judiska, irländsk-katolska Dawn Dwyer, Miss New Jersey årgång 1949, varpå vägen ligger öppen in i 50-talets amerikanska konsumtionsparadis och välanständiga familjeliv. Men den pastorala lyckodrömmen är dömd att slås i spillror. Det vackra och välmående paret Levovs dotter Merry blir inte den förväntade perfekta produkten av deras förening. I stället blir hon ett neurotiskt förbittrat, stammande flickebarn som på 60-talet under några unga New York-radikalers inflytande och i Vietnamprotesternas tecken gör uppror mot familj, samhälle och allt vad auktoriteter heter. Hon spränger den egna förortens lilla postkontor i luften en tidig morgon och tar samtidigt livet av ortens avhållne läkare som råkar befinna sig i lokalen.

Merry försvinner spårlöst, gömmer sig hemma hos sin talpedagog och deltar så småningom i en terroraktion som kostar ytterligare tre personer livet. Långt om länge lyckas Svensken spåra upp henne genom en av hennes medsammansvurna, den kallhamrade Rita Cohen (“vad har hänt med våra klyftiga judiska barn? De är galna. Nånting driver dem från vettet... De är inte längre våra klyftiga judiska barn som är inställda på att ta sig fram genom att bättre än alla andra göra vad de blir tillsagda"). Merry lever då i den värsta Newarkslummen, misshandlad, upprepade gånger våldtagen, smutsig och utmärglad. I linje med den ideologiska förvirring som präglar tidens upprorsrörelser har denna familjeflicka som blivit efterspanad terrorist ironiskt nog övergått till jainismen, den radikalpacifistiska indiska religion som förbjuder allt dödande och såväl kött- som växtätande av hänsyn till allt levandes integritet. Hennes öde krossar föräldrarnas äktenskap och är nära att driva modern till självmord innan hon vänder åter till livet via ansiktslyftning på en världsberömd schweizisk klinik och en ny äkta man.

Denna amerikanska tragedi gestaltar Philip Roth med en nästan ömsint inlevelse och förståelse för alla inblandade parter som bör verka något förvånande på läsarna av hans tidigare produktion. Som officiell berättare av romanen har han infört sitt alter ego från en rad äldre böcker, den kontroversielle författaren Nathan Zuckerman, som dock här gör ett mera diskret framträdande. På romanens allra sista rader får han dessutom uttrycka en syn på den strävsamme judiske handskfabrikanten och hans klan, och samtidigt på hela den amerikanska medelklass som Svensken och hans närmaste har strävat så hett att bli en del av, som trots sin typiska tvetydighet tycks ha en ton av äkta sorg och förundran. “Allt har de emot sig, alla och allting som inte accepterar deras liv. Alla dessa röster utifrån som fördömer och förkastar deras liv! Och vad är det för fel på deras liv? Vad i denna värld är mindre klandervärt än Levovs liv?" Den rika och känslomättade textmassa som Philip Roth har underbyggt sin retoriska fråga med gör “American Pastoral" till en samhälls- och samtidsskildring som känns viktig och väsentlig. Den får i varje fall inte Saul Bellows nyss citerade fundering om Nobelpriset att verka mindre rimlig.

Caj Lundgren Caj Lundgren (född 1931) är journalist, översättare, kritiker och författare, från 1953 och fram till pensioneringen anställd vid SvD:s kulturredaktion.

