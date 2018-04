Under strecket 1968: ”Kan informationsfloden dämmas upp?”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 5 oktober 1968 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Informationsfloden hotar dränka oss alla i sin strida ström – både privatpersoner och de yrkesverksamma. Man har insett problemen med de överdrivna kvantitativa ambitionerna informationsdelgivningen och gjort försök att åstadkomma selektivitet bl.a. med hjälp av datateknik, men försöken har hittills knappast lyckats. En bild av situationen och några förslag till åtgärder ges här av överingenjören vid Försvarets forskningsanstalt Rolf Gezelius.

Det behövs mera information är en klyscha, som man ofta ser och hör i dagspress, radio och TV. Frasen är ej sällan den obotfärdiges slutkläm, när han inte har något konstruktivt förslag i en brydsam situation. Om han sade att det behövs bättre information eller information som träffar i prick, vore hans påstående bättre underbyggt.

Knappast någonting kan vara mera obegripligt eller felaktigt i det trots allt ganska förnuftiga samhälle vi lever i än att man nästan alltid lägger in överdrivna kvantitativa ambitioner i informationsdelgivningen. "Informationsfloden", "informationsexplosionen", "papperskvarnen", "transistorplågan" är begrepp, som används för att illustrera människans vanmakt mot broschyrernas mångfald, telefonernas ringande, transistorapparaternas och TV:s förkunnelser. TV och radio (åtminstone ens egna) går att stänga av, men så är inte fallet med postverket, som ju förutom få löneremissor och många räkningar vräker in mängder av broschyrer, valpropaganda m.m. i den arme medborgarens brevlåda. Har han den stora lyckan att vara bilägare, båtägare, villaägare, medlem i många föreningar o.s.v., blir han uppförd på ett otal "mailing lists" och han har ytterst små möjligheter att bli avförd från dessa listor under sin livstid ("Det kostar oss så mycket, ni kan väl slänga broschyrerna i stället").

Men inte bara på fritiden utan även i sitt dagliga arbete drabbas nutidsmänniskan hårt av informationsfloden, i allmänhet hårdare ju högre funktion hon har i samhället eller inom företaget. "Informationen dränker cheferna" och liknande tidningsrubriker illustrerar problemets omfattning och allvar. I stor utsträckning har vi hamnat i den bisarra situationen att allt fler producerar och distribuerar information medan mottagarna relativt sett läser allt mindre av den information de tar emot. Det mesta bara fladdrar förbi, mycket hamnar oläst i papperskorgen. En av de djupa orsakerna till detta missförhållande, åtminstone när det gäller information inom forskning och vetenskap, är att många skriver inte så mycket för att informera sina medmänniskor som för att söka meritera sig själva.

Just inom forskning, industri, sjukvård samt statlig och kommunal förvaltning anses problemet med informationsöverflödet vara särskilt allvarligt. Med stigande lönekostnader blir det allt viktigare att t.ex. forskare, ingenjörer och tjänstemän inte läser eller på annat sätt informerar sig i större utsträckning än vad de behöver för att kunna fullgöra sina åligganden. De årliga förlusterna genom överflödsinformation kan för Sveriges del redan nu säkert räknas i många hundra miljoner kronor, och de ökar snabbt.

Informationsfloden hotar att dränka oss alla i sin strida ström, både som privatpersoner och som yrkesverksamma. Vi läser allt mera, vi får allt flera intryck och idéer, men just på grund härav får vi allt mindre tid till konstruktivt arbete till att förverkliga idéerna. Många människor blir irriterade av alltför mycket information, känner sig splittrade och får svårt att fatta beslut och att uträtta ett produktivt arbete.

”Informationsfloden med några av artikelförf:s förslag till åtgärder.” Illustration till artikeln som var införd i SvD den 5 oktober 1968. Foto: SvD:a arkiv

Odiskutabelt är att informationen kan ha ett visst egenvärde, naturligtvis framför allt för dem som har sin försörjning på att producera och distribuera densamma. Men även för många mottagare av information kan den ha nyhetsvärde, underhållningsvärde o.s.v. och därmed vara motiverad även om den inte har något nyttovärde.

För tjänstemän i företag och förvaltningar, för forskare, tekniker och läkare samt för andra i ansvarig ställning måste emellertid informationen ha ett värde endast i den mån den kan tjäna som underlag för arbetet, t.ex. för beslut eller handling. I sådana fall är det väsentligt att varje mottagare selektivt får mycket, helst allt, av den information han kan ha nytta av och helst inget av den information han inte behöver.

Inga säkra siffror finns tillgängliga på hur stor del av sin tid som anställda inom stat, kommun och privat näringsliv slösar bort på att ta del av överflödsinformation, men värdet kan mycket väl ligga inom 10–50 proc. av arbetstiden. Tyvärr tycks det vara så att de högsta cheferna ofta ligger närmare den högre siffran. Den tid de kan disponera för eget kvalificerat arbete för arbetsledning och för att fatta förnuftiga beslut minskar i motsvarande grad. En av orsakerna till den ekonomiska samhällsvåndan är utan tvekan det faktum att en stor del av landets befolkning tillbringar alltför mycket tid med att skyffla ovidkommande papper.

Man har sedan länge insett problemets allvar liksom även värdet av en individuell och selektiv informationsavdelning. En sådan kan med fördel ske manuellt om man blott har tillgång till duktiga dokumentalister med god kännedom om informationsmottagarna och deras önskemål. Behovet av arbetskraft för manuell dokumentation blir emellertid mycket stort och den manuella, selektiva informationsdelgivningen tenderar därför att bli för dyr för västländerna. I t.ex. Japan användes den flitigt, liksom i öststaterna.

I ett sådant läge ligger det nära till hands att söka tillgripa datateknik. I stort sett obekymrad om informationsflodens källor och dess lopp genom samhället har man, särskilt för vetenskaplig, teknisk och medicinsk litteratur, börjat sätta in datateknik för att nära flodens mynning söka dela upp den i kanaler och selektivt portionera ut information bl.a. till forskare och grupper av forskare. Har försöken lyckats? Nej, knappast hittills och detta trots en ganska avsevärd forskningsinsats av dokumentalister och datatekniker under åtskilliga års tid.

En av orsakerna till att det inte gått så bra med den maskinella dokumentationen och informationsdelgivningen ligger på det rent datatekniska planet. Datateknik är mycket väl lämpad för rent numeriskt arbete, t.ex. inom vetenskaplig matematik och fysik eller vid försäkringsbolag, banker etc. Inom informationsområdet dominerar emellertid det naturliga språket och den maskinella behandlingen härav erbjuder stora principiella och praktiska svårigheter. Från informations- och dokumentationsområdets synpunkt är datatekniken ännu alltför ofullgången och datamaskinerna saknar den artificiella intelligens de skulle behöva för att bli väl användbara för talade eller skrivna naturliga språk. Härtill kommer de språkliga och syntaktiska svårigheterna, nyanser i ordens betydelse etc. som man t.v. har svårt att lösa rent maskinellt. Ytterligare en negativ faktor för datatekniken är de tekniskt och typografiskt dåliga presentationsmetoder den förfogar över. Man kan t.ex. jämföra utskriften från en radskrivare med den tryckta texten i en bok eller tidning.

De få positiva resultat man hittills uppnått ligger inom de små dokumentationssystem, där man emellertid fortfarande kan operera bättre och billigare med manuella metoder. I system med stora informationsmängder, där den maskinella hjälpen bäst skulle behövas, har selektiviteten blivit dålig och den operativa driften mycket dyr, dyrare ju bättre selektivitet som önskas. Tyvärr föreligger en viss risk för att de stora maskinella informationssystemen urartar till katalogtryckerier, som matar fram tjocka, föga selektiva litteraturlistor med dålig typografi, ur vilka forskaren själv med möda får leta fram de relativt få litteraturuppgifter han är intresserad av. Nämnvärt bättre resultat än med konventionella referatpublikationer skulle man i så fall inte uppnå.

Om man alltså inte nått de uppställda målen, kan man i stället börja skönja en icke önskvärd bieffekt, nämligen en förstärkning av det flöde man ville kanalisera. Man skulle kunna säga att informationsfloden vidgar sig till ett informationshav, som ökar i djup och omfång. Forskaren, informationskunden, får allt svårare att hålla näsan ovanför vattnet i detta hav.

Ur detta dilemma ser man två utvägar, som troligen kan tillgripas tämligen oberoende av varandra. Den ena är att fortsätta med datateknisk styrning av informationsfloden nära dess mynning. Man måste då söka vrida utvecklingen rätt igen och dels söka åstadkomma en verklig kanalisering, en selektiv delgivning, av information och dels söka eliminera den hotande förstärkningseffekten. En angelägen uppgift är att sänka de höga kostnaderna för hög selektivitet.

Den andra utvägen är att angripa problemet nära informationsflodens källor och där sätta in reglerande åtgärder i avsikt att styra och begränsa floden i dess nedre lopp. Med en teknisk analogi kan man påstå att det är just vad en regleringstekniker skulle göra. Ju närmare källan och ju längre från systemets utgång förloppet kan styras, desto mindre styreffekt, mindre ansträngning och lägre kostnader erfordras. För dem som vill lösa problemen med datateknikens hjälp finns även här många tillämpningsmöjligheter. Några tänkbara åtgärder visas i bilden. De tar inte sikte enbart på förhållandena inom forskning och vetenskap utan gäller samhället i allmänhet.

Det skall inte fördöljas att skisserade och andra liknande åtgärder kan påverka samhällsfunktionerna på olika sätt och att de kan kollidera med gruppers eller organisationers intressen. För samhällets gemensamma bästa är det dock utan varje tvivel nödvändigt att inom en snar framtid begränsa informationsöverflödet.

En statlig utredning om informationsöverflödet och dess skadeverkningar för individ och samhälle vore mera motiverad än många andra utredningar. Likaså bör man initiera effektiva metoder för minskning av informationsöverflödet. Uppgiften är svår och genomgripande men inte desto mindre ytterst angelägen, på sikt kanske av betydelse för samhällets bestånd. Vi måste stämma informationsfloder i bäcken, annars drunknar vi ett hav av information

Rolf Gezelius Rolf Gezelius (1919–2008) var överingenjör vid Försvarets forskningsanstalt.

