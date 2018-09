Denna understreckare publicerades ursprungligen den 14 mars 1959 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

I denna artikel för oss lektor JÖRAN MJÖBERG med på en snabbutflykt till amerikanska restauranger, där vi under hans vägledning får tillfälle att studera amerikansk matkultur och – matsedelskonst.

Foto: IBL

Framför mig ligger en hög med amerikanska restaurangmenyer, samlade under en rundresa i öststaterna och Mellanvästern i somras. I jämförelse med svenska menyer är de flesta av dem ytterst vidlyftiga genom att de äger ett så rikt urval av skiftande rubriker: drinkar, alkoholfria drycker, hors d’oeuvres, soppor, fisk och skaldjur, omeletter, kötträtter, sallader, desserter, grönsaker, ostsorter. Dessa matsedlar blir ännu omfångsrikare av att rätternas namn och accessoarer tar så stor plats. Som kollektion ger de en behaglig tillbakablick på en lukullisk sommar, där lätta cocktails bildat charmerande overtyrer till många förträffliga restaurangmåltider. Man erinrar sig med tacksamhet den läskande effekten från en Old Fashioned, där angosturastänken raffinerat slår igenom barriären av Bourbonwhisky men samtidigt friskas upp av körsbäret på bottnen och av apelsinklyftan som halshuggen hänger över glaskanten. Man kan motståndslöst hänge sig åt minnet av den syrliga citronbrytningen i en Whisky Sour eller i den kvinnligare Daiquiri, där Jamaicarommens stickande sötma är i det närmaste övervunnen. Plötsligt känner man tungpapillerna rycka till som inför det häftiga dråpslaget från en stöddig Manhattan med dess råa whiskyprägel, och i nästa ögonblick njuter man av tanken på kontrasten mellan en het amerikansk solskensdag och den torra läskande kylan i en Martini, där ginen strävt slår igenom.

Som en rad hägringar från exotiska luftstreck ger matsedlarna bilder från olika trakter av Amerika. Få av dem är oillustrerade, och åtskilliga har en verkligt konstnärlig kvalitet. I samlingen finns t.ex. ett par ytterst smakfulla menyer från Stouffer's Top of the Rock, den lilla exklusiva, ljusdränkta restaurangen på toppen av Chicagos nyaste skyskrapa, den ena menyen med en bild av Chicago by day, den andra by night. Restaurangen ligger på cirka sjuttionde våningen, och på klara dagar ser man från dess moderna stolar och bord inte bara ut över hela världsstaden utan också in i Illinois grannstater: Indiana, Michigan, Wisconsin. Den färglagda teckningen som går över menyens båda yttersidor låter oss genom restaurangens perspektivfönster skymta alla de äldre skyskraporna därnedanför, parkerna på det område av Chicago som byggts ut i Lake Michigan och så den stora sjön själv med en synrand som förlorar sig i fjärran.

Denna artikel var införd i SvD den 14 mars 1959.

Vilket perspektiv ut över restaurangernas Chicago, ja, restaurangernas hela Amerika kan man inte med dessa elitmenyers hjälp uppleva från denna "klipptopp". I själva Chicagos centrum, vid Randolph Street, den eleganta källarrestaurangen Allgauer's Heidelberg – företrädd av en meny i storfolio med krogens namn i decimeterhöga bokstäver överst och nederst och bilden av det gamla Heidelberg däremellan, en vacker stadsvy tecknad i gult, rött, blått och grönt: slottet, medeltidskyrkorna, Neckarflodens blåa band. Eller Maryland Hotels enkla drugstorebar med en festlig naivistisk färgteckning från en farm i Mellanvästern, med torn och kyrktupp på den basilikaformade ladugården och med funktionalistiska kor och grisar som bakom en inhägnad andaktsfullt beglor en tupp och en höna i färd med att njuta av friheten i gräset utanför. Men dessutom har bemälda drugstore en finare frukostmeny i mångfärgstryck som avslöjar amerikanernas andaktsfulla beundran för historia och antikviteter: ett ekipage med ett herrskap från tidigt 1800-tal mot bakgrunden av ett kolonitidshus i gult tegel med svarta fönsterluckor och mansarder på tredje våningen – och i marginalen gamla dryckesstop och blåsbälgar, långpipor och sängvärmare, vedtänger och älgstudsare.

Annons X

Och vidare, långt ute över det oändliga Amerikas yta minns man från denna utgångspunkt andra efterlängtade viloställen för hungriga resenärer. Borta i Ohio ligger vid Eriesjöns södra sida miljonstaden Cleveland. På matsedeln i folioformat från Hotel Hollenden i denna Ohios huvudstad framskyndar en 1700-talsklädd kypare i olivgult och chokladbrunt, medan det korrekta Hotel Statler, vars inre bjuder ganska standardiserad amerikansk lyx, på nationaldagen den 4 juli lockar med ett dokument i storoktav, illustrerat med sex raketer frän högtidskvällens jättefyrverkeri, vilket går av stapeln från New York och Boston över hela kontinenten ner till New Orleans i söder och bort till Los Angeles och San Francisco i väster. Till yttermera visso är raketerna i stjärnbanerets färgskala, rött-vitt-blått, med "stars and stripes".

På den stora motorvägen genom Ohio, den s.k. Ohio Turnpike, ligger på ett ställe en restaurang tillhörig ABC-koncernen, vars matsedel i femfärgstryck – vitt-grått-olivgult-grönt-rött – inbjuder sina gäster med en distinguerad bild av restaurangen själv i förnämlig bungalowstil – och så en lysande röd Coca-Cola-automat.

I Indianapolis, en av de mest smaklösa huvudstäderna i USA med gigantiska segermonument från landets många krig, ligger strax nära centrum Hotel Severin med sitt Caribbean Room i källarvåningen, där en rad färgfotografier, flera kvadratmeter stora och stimulerade av romantisk indirekt belysning, berättar om landen kring det Karibiska hav varifrån Gabriel Jönssons matros på briggen Tre Bröder längtade hem till Backafalls malvor. Och menyen själv ger en exotisk stämning med sin lekande teckning av en mörkhyad dam som med kastanjetter i händerna dansar under palmerna till gitarrens toner, medan en chokladbrun skönhet med stora gula öronringar bjuder ut frukt från en korg på sitt huvud.

I Boston, det sofistikerade Boston, har vi den grekiska restaurangen Athens Olympia på Stuart Street med den montmartreskt enkla möbleringen och väggmålningarna från Grekland, vars meny under er blånande himmel ställer upp akropoliska pelarrader och arkitraver vilande på doriska kolonner.

Läs även Julia Child tog det franska köket till USA

Någonstans långt nere i sydstaterna, i Texas huvudstad Austin, finns den pittoreska mexikanska restaurangen El Toro, som åstadkommit en exempellöst smakfull liten meny, i storlek ungefär som en större psalmbok i Sverige. Den är tryckt på tunn papp, helt karmosinröd utanpå, och har på försättsbladet restaurangens namn i svart tusch och en röd Texastjur, rusande framåt i full galopp. Intressant är också, uppe mot Kanadas gräns, den exklusiva baren The Norseman på Hotel Leamington i Minneapolis, med stora väggmålningar av Leif Eriksson och andra sjöfarande vikingar på väggarna och vikingarnas sköld, yxa och hjälm som vinjett på matsedlarna.

I storstäderna vimlar det av utländska restauranger. New York har t.ex. ett otal kinesiska sådana inom sina murar, där man i allmänhet kan få både kinesisk och västerländsk mat. Peking House, som ligger ungefär mitt på Manhattan, en ganska banal plats som verkar lyxkrog var som helst i världen, har t.ex. en jättemeny i starkt rött gult och grönt, där en grotesk kines, framställd i den ostasiatiska konstens tradition, med stilenliga kläder från anno dazumal under svårtydda bokstäver från sitt hemlands språk och med sitt eget folks sirlighet uttalar ett hälsningsord i den mest kommersialiserade amerikanska anda av i dag.

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

Smakfullare i sin stil uttrycker sig då den holländska restaurangen Holland House Taverne i Rockefeller Center i Manhattans exklusivaste kvarter, som har ett dansande nationalklätt par i milt blått på menyens vita framsida. Den som studerat holländska kan använda sina kunskaper på de olika rubrikerna i matsedeln: Koude Schotels, Broodjes och Kaas, och finna den prydliga Bierstubeomgivningen tjänlig för en snabb lunch i en väns sällskap. Och f.ö. finner man restauranger av alla nationaliteter, tyska och svenska, danska, polska, italienska, spanska, mexikanska o.s.v.

Utom de i början nämnda konstnärligt dekorerade matsedlarna finns det på vissa specialrestauranger menyer som utmärker sig för en särskilt kultiverad och exklusiv anda. Vilken svensk restaurang skulle kunna komma på idén att låta ett stycke tapet av en kinesisk konstnär från 1400-talets början, i gult och brunt, pryda utsidan av en måltidsmeny – och stämma färgen på menysidan efter yttersidans gula? Det gör i alla fall The Garden Dining Room i Konstmuseet i Chicago, som i sin övriga utstyrsel annars är en enkel och saklig lokal, endast avsedd som en tillfällig rastplats under en ansträngande dag av konstnjutning.

Men menyerna har ju ett viktigare syfte än att förtälja om restaurangerna själva eller deras konstnärliga och kulturella intressen. Om den amerikanska maten hör man i Europa många kritiska ord. Det är sant att den knappast är så raffinerad eller så välkryddad som den franska, den danska eller den italienska. Men den är nästan alltid, på bra ställen vill säga, utomordentligt vällagad, och om den inte är så nyanserad i smaken är den det däremot så mycket mera i fråga om sammansättningen, det märker man på den stora variationen av grönsaker, sallader och frukt.

Läs även När folkhemmet fylldes med smörgåsbord

Restaurangmåltiden börjar gärna med en cocktail – d.v.s. om man inte befinner sig bland kyrksamma protestanter, vilkas inställning till alkohol är synnerligen puritansk. I Amerika dricker man inte öl till maten i samma utsträckning som i Europa, och ännu mindre vin. Isvatten är den genomgående måltidsdrycken, och inte någon dum sådan. Ölet njutes mest före eller efter en måltid. Det amerikanska ölet, med tyska namn som Budweisser, Schlitz, Mueller, Pabst, är både kraftigt, intensivt, läskande och mycket kolsyrehaltigt, men eftersmaken är besk. Kaffet dricks redan till måltiden, i varje fall till desserten, om sommaren ofta utbytt mot iste.

Själva måltiden inleds ofta med en "appetizer". Det kan vara oliver, redd tomat- eller svampsoppa, klar sköldpaddsoppa, blandad inlagd frukt, härligt iskyld, eller en halv melon (Cantaloupe). Somliga restauranger, särskilt vid Atlantens eller Stilla oceanens strand, excellerar i skaldjur och serverar en "cocktail" på räkor eller också s.k. scallops (kammusslor), ibland Clam Chowder (musselstuvning med bacon, lök och kex). Kräftor ätes däremot inte i Amerika.

Läs även På upptäcktsresa i smakernas värld

Vill man ha en snabb och billig måltid, hoppar man över soppa, frukt eller hors d’oeuvres och tar i stället en sandwich som består av sammanlagda, ytterst mjuka brödskivor i kvadratform, men genomskurna på diagonalen. Bland favoritpåläggen är ost, skivat oxkött, tonfisk och kyckling, men i de båda sista fallen måste man alltid vara beredd att få fisken respektive köttet i stuvad form och uppblandad med massor av färsk selleri, som ju inte alla är svaga för. På småkafeer och drugstores äter man sandwich med korv (frankfurter) eller pannbiff (hamburger), och över huvud tröttnar man fort på alla sorters sandwich.

Vanliga varmrätter är sjötunga och hälleflundra, hummer och forell, som man på somliga håll kan fiska upp själv med håv ur en liten bassäng i matsalen, kalkon – alla amerikaners stående högtidsrätt – kyckling, ibland stekt på sydstatsmaner, vidare oxstek och oxfilé (sirloin, tenderloin), lamm- eller fläskkotletter, halstrat eller grillat oxkött (barbecue). Med varmrätten brukar följa en sorts potatis och en sorts grönsak, båda valfria, samt sallad. Det finns naturligtvis, mest på enklare ställen, potato chips och flottyrstekt potatis i strimlor (French fried potatoes), men till fin mat äter man hellre antingen fint potatismos (whipped potatoes), ugnsbakad potatis från Idaho, vars innanmäte skrapas fram ur skalen, eller sötpotatis, som är en särskild potatissort. Som grönsak kan man få kokta ärter, en majskolv, som ätes med smör, morötter, broccoli, spenat eller något annat. Ofta får man en blandning av frukt och sallad, t.ex. päron med ost eller majonnäs. I staten Wisconsin, mejeristaten framför andra, serveras skuren ost enligt lag till alla mål.

När man är i Amerika, bör man knappast försumma att äta dessert, därför att den kan bestå av mycket delikat, inlagd frukt eller av utsökt glass. Till de populäraste sorterna hör vanilj-, jordgubbs-, choklad-, mocka-, valnöts-, hallon- och lönnsockerglass, men somliga restauranger reklamerar med ett otal sorter, upp till 60 och 80 stycken. Något som inte alla svenskar brukar uppskatta är pajerna: blåbärspaj, körsbärspaj, den populära äpplepajen, enligt förljudande älskad av USA:s första dam, Mamie Eisenhower. Mera speciella efterrätter är indianska puddingar samt banana split, en oerhört mättande läckerhet med massor av glass och vispgrädde inlagda i bananer, som är kluvna på längden.

Sådant är alltså perspektivet från Chicagos Top of the Rock, och när man lägger från sig kollektionen med alla de vackra menyerna, har man hunnit bli riktigt mätt. Man har också hunnit med en överblick av ett stycke amerikansk kultur, ty vem vill väl förneka, att matkulturen är en del av den sanna kulturen?

Jöran Mjöberg Jöran Mjöberg (1913–2006) var litteraturhistoriker och medarbetare på SvD:s kultursidor från 1940 fram till sin död vid 93 års ålder.

Läs även När maten började smaka svenskt

Laddar…