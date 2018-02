Under strecket 1938: ”Skidornas egenart”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 14 april 1938 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Ungdomar på skidor i Göteborg 1938. Foto: IBL

Ett par skidor – ja, även om sådana sportredskap icke kunna räknas bland det dagliga livets nödvändighetsartiklar, så äro de dock numera så väl införda i det allmänna medvetandet, så omtyckta och allmänt använda av såväl äldre som yngre personer, att det säkerligen finns få, som icke anse sig förstå vad som menas med detta begrepp eller vad sådana ting egentligen äro. Det kan under sådana förhållanden kanske synas överflödigt att spilla ord på dem, synnerligast då man icke kan komma med några nya förslag beträffande deras konstruktion och användning eller med någon historisk utredning om deras genesis; men vissa personliga intryck av skidornas egenart och växlande karaktärsdrag kunna måhända dock ha sitt intresse för dem, som i likhet med undertecknad fängslats av deras tjuskraft utan att hänge sig åt något intensivare skidlöperi.

Den populära, ehuru numera något föråldrade, föreställningen om skidorna såsom ett par långa tunna bräder, tillspetsade och uppböjda i ena ändan, användbara under gynnsamma – i dessa trakter alltför sällsynta – snöförhållanden, torde även undanträngts av kännedomen om en hel rad olika specialtyper, såsom exempelvis löpskidor, terrängskidor, hoppskidor m.fl., vilka redan genom sin yttre skepnad, material och proportioner tydligt skilja sig från varandra, men för många, som icke äga någon intimare personlig erfarenhet av sådana föremål, förbli de dock ett slags breda medar eller sviktande bräder, som man spänner på fötterna för att företaga mer eller mindre riskfyllda färder utför en sluttande terräng. Då man fått nog av färden och kullerbyttorna, ställer man dem ifrån sig såsom ett par döda ting, vilka icke kräva någon vidare hänsyn, och det händer ofta, att de få stå ute under dagar eller veckor i ur och skur, blankslitna och ospända, helt övergivna och hänvisade att reda sig så gott de kunna mot vädrets makter. Man reflekterar icke över att även dessa enkla redskap ha sina speciella livsbetingelser, vissa krav på skötsel och omtanke för att rätt kunna fylla sin uppgift. Jag vill inte här söka redogöra för, vari denna skötsel består, eller ingå på vallningens mysterier, endast konstatera att skidor vanligen behandlas långt vårdslösare än exempelvis en cykel eller en tennisracket, trots att de ingalunda äro mindre känsliga och förnäma redskap.

Deras egenart, deras svaghet och styrka äro framvuxna ur själva materialet, det levande träet, som innesluter oändligt mycket större variationer, omväxlingar och överraskningar än det härdade stålet. Livets pulsslag kunna aldrig helt utplånas ur trävirket. De kunna dämpas, tuktas och härdas genom lämplig behandling, spänning och torkning, men under gynnsamma förhållanden bryta de fram igen – långsamt och omärkligt, men dock på ett sätt som slutligen påverkar skidans natur och gör den antingen bättre eller sämre än den var vid sitt första framträdande. En skida lika väl som en violin kan aldrig helt förgäta, att den en gång utgjort en del av ett levande träd; den bibehåller alltid något av ursprungsträdets levande fiber, något av de hemlighetsfulla krafter, som detta uppsugit ur jorden och luften. Det är denna väsensgemenskap, som bestämmer dess innersta karaktärsdrag och utgör själva grundvalen för de egenskaper, som den utvecklar under sin fortsatta levnad. De äro icke alltid så lätta att upptäcka vid första påseendet, då trädet hugges av roten eller då skidan först utsågas ur stammen; ett skenbart ädelt virke kan stundom vid en senare tidpunkt visa en tendens att slå sig eller att spricka på en ömtålig punkt, synnerligast om skidorna icke erhållit den vård som materialet fordrar.

Annons X

Var och en, som prövat skidor av olika träslag känner av erfarenhet huru helt olika dessa reagera vid löpningen. Variationerna i avseende på tyngd, svikt, motståndskraft m.m. skapa vitt skilda förutsättningar, vid vilka löparen måste vänja sig. I min tidigaste ungdom använde jag finska gran- eller furuskidor av långsmal form med underbar svikt och elasticitet. Deras natur var att löpa lätt och smidigt, de liksom lockade till att sätta av med fart över de öppna vidderna. Det var en glädje att löpa med dem i jämn terräng, men då jag vid en senare tidpunkt gav mig upp i fjällen med sådana skidor, visade de sig snart oanvändbara. Den ena sprang tvärt av vid ett häftigt stöp över en fjällbäck, den andra stod länge kvar som en relik från minnesrika skoltävlingar men offrades slutligen åt elden. Då de allt sällsyntare skidfärderna hädanefter huvudsakligen gingo upp till Dalarna och Jämtland, fann jag det ändamålsenligast att försöka ett par bredare och kortare björkskidor. Hastigheten blev kanske icke så god som på de smala furuskidorna, men glidet var gott, löpningen behaglig och det var framför allt betydligt lättare att manövrera med dem i skogig terräng. Goda björkskidor ha utan tvivel utomordentliga förtjänster; de äro samtidigt lätta och starka och kräva väl den minsta ansträngning från löparens sida, men de äro relativt känsliga för varierande temperatur och snöförhållanden och fordra en omsorgsfull vård och täta vallningar, om de skola stå bi i längden. Björken är ett härligt material, då det är av högsta kvalitet men det innesluter stundom överraskningar och underkastar sig endast motvilligt den disciplin, som är nödvändig för ett par skidor. Skidor av ask har jag aldrig försökt, men även de berömmas för sin lätthet och sitt goda glid.

Denna artikel publicerades i SvD den 14 april 1938. Foto: SvD:s arkiv

Liksom flertalet skidentusiaster i våra dagar övergick emellertid även jag slutligen till hickoryskidor i övertygelsen att de äro de säkraste och pålitligaste i fjällen. Det är en åsikt, som vunnit allmän utbredning, men huruvida den är absolut riktig må lämnas därhän; jag har i varje fall sett flera hickory- än björkskidor som spruckit på de tunnaste ställena. De måste tydligen hållas relativt tjocka och bastanta, vilket icke blott ökar tyngden utan ofta även gör dem "stummare" än prima björkskidor, men de ha stora fördelar, vilka väl närmast sammanhänga med att materialet är mindre känsligt och rörligt än det som hämtas från de svenska skogarna. Med hickoryskidorna är man sålunda mindre beroende av föret än med skidor av björk och de ställa inte så stora fordringar på skötsel och ofta upprepade vallningar, ty de äro alltigenom hårdare och motståndskraftigare. För längre turer i fjällen, där det icke gäller att gå fort, utan säkert, äro de sålunda utan tvivel de bästa, och vänjer man sig en gång vid deras fasthet och tyngd så har man svårt att känna sig riktigt trygg på andra skidor. De bli ett par pålitliga vänner, som man kan pröva mycket hårt utan att överanstränga och åt vilka man kan anförtro sig även då det gäller att klara branta och slingriga stup.

Men det gäller naturligtvis i fråga om hickoryskidorna lika väl som beträffande andra skidor av hög kvalitet, att varje par har sina speciella egenskaper, sin individuella karaktär, framgången ur materialet, utformad genom tillverkningssättet samt avslipad genom löpning och vård. Det är med skidorna liksom med violinerna, att man icke kan bedöma deras resonans och prestationsförmåga utan att avprova dem. Det må vara, att de i allmänhet utföras i typserier, vilka vid en ytlig besiktning förefalla alldeles jämna och likformiga, men är det fråga om skidor av relativt hög klass, så har dock varje par sina särdrag, vissa inneboende fallenheter, som framträda med allt större tydlighet ju längre de användas. Även skidorna (liksom violinerna) mogna med åren och förbättras i avseende på glid och styrka, förutsatt att materialet från början är det bästa och att de vårdats på lämpligt sätt. Först när löparen riktigt lärt sig förstå sina skidors egenart och liksom vuxit in i deras naturliga rytm, blir förhållandet det riktiga och samarbetet en verklig glädje för båda parterna.

Ty skidor likaväl som andra instrument, gjorda av levande trä, kunna utföra endast det som står i överensstämmelse med deras natur. Deras längtan och fröjd är att glida, att svikta, att böja sig smidigt över gropar och gupp, att bära sin ägare utför stupen med all den fart han uthärdar utan att falla. Uppåt gå de endast motvilligt och under förutsättning att de preparerats på lämpligt sätt för en sådan ansträngning, och under vandringen uppför fjället äro de liksom fyllda av en förkänsla av den glädje, som väntar dem på andra sidan krönet. Slinta de bakåt ett tag ibland, då snön icke erbjuder tillräckligt fäste, så är det endast tecken på otålighet, en antydan om att de ledsnat på den långsamma stigningen. Men är snön riklig och föret icke för tungt, så går det uppåt, stadigt uppåt tills vi nått den lockande platån. Här vila vi några minuter, betagna av utsikten över de skogklädda sluttningarna, myrarna och fjällsjöarna. ett väldigt diorama, utstrålande frusen vitalitet, sträckande sig ända bort mot de andra fjällmassiven vid horisonten. Alla ni, som varit däruppe i Jämtlandsfjällen, känna väl till huru vyerna kunna variera men också huru grundelementen ständigt återkomma: den brungröna granskogen mot de vita sluttningarna, de smala terrasserna ned mot älvens krökar eller sjöar, vilka ligga som stora vita brickor i mörka ramar, samt högre upp snårskogen, de öppna fjällsidorna och över dem fjällmassivens kupiga toppar, stundom modellerade i skarpa avsatser, stundom jämna som lysande jättekupoler mot den genomskinligt blå himlen. Då solen gjuter sin glans över en sådan vy och ljus- och skuggspelet ger ökad relief åt formerna, kan det krönande partiet framstå såsom en överväldigande arkitekturbild, ett gigantiskt fäste från den tid, då jorden var ung och de elementära naturkrafterna kämpade om herraväldet. Men vi få icke dröja här; vår uppgift är icke att söka tolka naturens mästerverk utan endast att finna uttryck för skidornas tillfredsställelse i dessa nejder.

Läs fler streckare i SvD:s historiska arkiv

Laddar…

En kraftig stöt med stavarna – och så bär det av: till en början litet tveksamt – hur skall väl färden utför de okända stupen avlöpa? – men om några sekunder med fart – fart, som ökas oavbrutet, ett stigande och virvlande accelerando, som icke står att hejda. Det är, som om skidorna gripits av verklig hänförelse och hela deras inneboende vitalitet sökte sig utlopp. De skutta och hoppa över de ojämna snölagren, de följa vågorna i terrängen som en länsande båt på en stormig fjärd. Snön virvlar och benen darra, men vet man att rätt bruka stavarna i det kritiska ögonblicket, så står man säkrare igen. Uppmärksamheten skärpes, förtroendet växer sedan man lyckligen klarat de första avsatserna. Inom några minuter är man inne i skogsregionen på en slingrande väg, som höjer och sänker sig i väldiga vågor, vilka dock icke följa varandra i regelbunden rytm, utan på det mest oberäkneliga sätt, stötvis, skilda av vågdalar, stundom vida, stundom så korta, att man nästan hoppar från den ena vågkammen till den andra med bibehållande av farten så gott man förmår. Skidorna svikta och svänga efter den slingrande leden, träden och buskarna susa förbi. Allteftersom det går undan blir glidet bättre, skidorna bli ivrigare, vildare – det gäller bara att stå, att följa med, att passa på så att krängningen inte blir för stor i någon sväng. Har man en gång kommit i det rätta tempot, så aktar man sig för att bromsa eller stanna. Därmed vore hela glädjen förstörd.

Den sista avsatsen är kanske den mest ansträngande, men även den måste klaras, musklerna spännas till det yttersta, och det bär av i en virvlande sväng ut ur skogen, ned på ängssluttningen, där utrymmet är gott och man kan göra en lov mot älven. Färden är ändad; skidorna skälva ännu av farten och ivern. De ha kanske fått några skråmor, men de ha stått bi, de ha visat sig vara av god fiber, skurna ur rena och starka stammar. Det är inte utan en känsla av självmedveten stolthet som de glida ned mot den snötäckta isen och bära sin trötte ägare mot stugornas vila och nya färder. Finns det några andra instrument, som kunna skänka samma glädje åt själ och kropp?

Osvald Sirén Osvald Sirén (1879–1966) var konsthistoriker, professor och intendent vid Nationalmuseum 1926–44.

Laddar…