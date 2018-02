Under strecket 1929: ”Krasch i Wall Street”

Denna understreckare publicerades ursprungligen den 19 november 1929 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Följande livfulla skildring av de svarta börsdagarna i Newyork går ej längre fram än till slutet av oktober, alltså före den verkliga katastrofen i början av november fram till den 13. Den här skildrade paniken inför det första bakslaget är därför endast en krusning på ytan i jämförelse med den störtvåg, som några dagar senare bröt in över börsen och spred ruin och förtvivlan över hela landet.

Wall Street-kraschen startade den 24 oktober 1929; samtida illustration. Foto: IBL

NEWYORK panikdagarna i oktober 1929.

Syndafloden har gått över Newyorkbörsen. Månad efter månad, år efter år, ha kurserna bara stigit och stigit, då och då har det väl kommit ett bakslag, men inte på riktigt allvar, och det har aldrig dröjt länge förrän det som förlorats blivit återvunnet, och mycket mera därtill. Men nu har på mindre än en vecka alltsammans sopats bort av en virvelvind jämförbar med västerns tornados, gång på gång har "bottnen ramlat ur marknaden", kurserna ha fallit huvudstupa, och åratals vinster ha gått förlorade. Runt omkring i landet sitta hundratusentals spekulanter med tomma händer och stirra förhäxade på det sammanstörtade luftslottet.

Hela folket har varit gripet av spekulationsfebern. Den har rasat som en epidemi, som rivit med sig stora och små, förmögna och mindre förmögna, alla som i detta de höga lönernas land haft 1 000 dollar eller mera, ofta mindre, som de gärna velat få fördubblade utan personligt besvär. Bodbiträden och kontorsfolk, skollärare och universitetsprofessorer, hantverkare och grovarbetare, hisspojkar och maskinskriverskor, jordbrukare och advokater, alla ha de varit med i häxdansen på börsen.

De flesta ha spekulerat rent i blindo, många ha vunnit, ännu flera kanske ha förlorat, men kurserna ha i stort sett gått uppåt, och frestelsen att vara med på ett hörn har blivit starkare och starkare.

Det hela har varit så enkelt. Man har bara behövt gå med sina pengar till närmaste mäklarekontor och sådana har det vuxit upp som svampar, inte bara i finanskvarteren down town utan även i varenda skyskrapa i kontorsdistrikten längre upp i staden, ja t.o.m. i villasamhällena (för fruarnas bekvämlighet) och runt omkring i hela landet. Naturligtvis har man inte köpt aktier till deras fulla värde. Man köper "på marginal", d.v.s. man betalar 25 eller 30 procent på värdet, varpå mäklaren lånar en resten, så kan man köpa så mycket mera. Ett papper, som man hört skall vara bra, står 1 50 doll. aktien. För 1 000 doll. kontant vågar man sig på 60 aktier, det blir 3 000 doll., så får man låna de 2 000 av mäklaren mot säkerhet i de aktier man köpt. Säljer man sedan efter ett par månader till 80, får man tillbaka 4 800 doll. och har förtjänat 1 800 på en insats av 1 000. Vad gör det om räntan på de lånade 2 000 är hög, då man i alla fall förtjänar så mycket på kursstegringen?

Varenda restaurang har skaffat sig en börstelegraf, en s.k. "ticker", som på en ändlös pappersremsa anger kurserna och som från tio till tre, och på "stora" dagar mycket längre, "tickar" fram en oavbruten serie av noteringar. För den oinvigde äro "tickerns" hieroglyfer fullkomligt obegripliga, bolagens namn äro förkortade till en eller ett par bokstäver, och noteringarna angiva blott entalssiffran medan tiotal och hundratal äro utelämnade som obehövliga, de känna spekulanterna till i alla fall. Förkortningarna ha blivit nödvändiga för att "tickern" skall kunna hinna följa med den feberaktiga takten på börsen, och detta går också under normala dagar, då omsättningen under de fem börstimmarna "bara" uppgår till omkring 4 millioner aktier – vad som betraktas som en normal dag nu var en kolossal omsättning för blott några få år sedan. Men när de stormiga dagarna komma med 8, 12 eller 16 millioner omsatta aktier, då blir "tickern" ohjälpligt efter, då komma inte slutnoteringarna förrän två, kanske tre eller fyra timmar efter börsens stängning.

Förut brukade "tickern" också angiva storleken av varje post, men detta blev för skrymmande, tog för lång tid och måste uteslutas. Nu angivas blott poster på över 1 000 aktier, med de sista två siffrorna utelämnade. En transaktion i United States Steel Corporation om 1 200 aktier till en kurs av 235 3/8 doll. markeras sålunda på "tickern" endast som X 12. 5 3/8. General Motors betecknas med GM, Kreuger & Toll med KRT, o.s.v.

Dagen i ända trängas folk kring "tickern" på restaurangerna och i klubbarna, lunchrasterna bli allt längre medan man dröjer sig kvar för att se "vad marknaden gör i dag", och om ens speciella papper gått upp sedan sist, och när man så kommer tillbaka till kontoret snurrar huvudet ännu med noteringar och tar tankarna från arbetet. Jag har suttit och talat med framstående affärsmän, medan telefonen ringt varannan minut från deras mäklare, som givit dem de sista nyheterna från börsen, varpå följt långa diskussioner om vad och huru mycket som borde köpas, och jag har undrat hur de samtidigt kunde få tid att sköta sina ordinarie affärer. Så har det varit över hela landet nu i flera års tid.

Här skola bara nämnas några exempel på, hur kurserna stigit enbart i år på några av de ledande av de långt över 1 000 papper, som noteras på stora börsen i Newyork. När bakslaget började i september hade sålunda American Telephone and Telegraph stigit från 193 i januari till 310, Atchinson från 195 i mars till 298, Consolidated Gas från 95 i mars till 183, General Electric från 219 i mars till 403, Johns-Manville från 152 i maj till 220, Radio Corporation från 68 i februari till 114, U.S. Steel Corp. från 157 i jan. till 261 o.s.v. Den tredje september hade index för en grupp av ledande papper, representerande industriella bolag, public utilities, järnvägar, bilar, koppar, olja o.s.v. stigit till 381 och därmed slagit alla tidigare rekord.

Då började de första varningarna att en storm var i annalkande. De följande sju veckorna föllo kurserna undan för undan, inte häftigt, och med en hel del avbrott, men i stort sett ganska jämnt, och tisdagen den 22 okt hade index gått ned till 325. Denna envisa baisse medförde att spekulanternas tro på framtiden skakades, många ledo redan nu stora förluster, och andra funno det säkrast att taga hem sina hastigt minskande vinster. Från alla håll strömmade säljorder in, och onsdagen den 23 blev en svart dag. Index föll 20 poäng i ett slag, och mäklarna blevo tvungna att infordra större täckning från hela horden av marginalspekulanter.

När börsen öppnades nästa dag, den svarta dagen 24 okt., rådde full panikstämning. Alla ville sälja och ingen köpa, och kurserna föllo följaktligen lodrätt. För att skydda sig själva kastade mäklarna ut på marknaden vad de hade av aktier för sådana kunder, som inte i tid presterat mera kontanter, och folk som på morgonen haft tillgodohavanden om 1000, 10 000 eller 100 000 dollar hade några timmar senare inte en cent. U.S. Steel, som betraktas som det tongivande papperet, hade på onsdagen fallit från 212 till 204 och fortsatte nu att rutscha utför. När noteringen nått 200 gjordes ett förtvivlat stabiliseringsförsök, men detta misslyckades, och då nyheten spred sig att Steel fallit under 200 växte paniken till sin höjdpunkt. Nu hade alltså det bakslag kommit, som alla i hemlighet gått och fruktat, och nu gällde det att rädda vad som räddas kunde. Världens säkraste papper utbjödos faktiskt utan att kunna finna någon köpare, och kurserna föllo med 5 till 10 doll. mellan varje transaktion.

På middagen sammanträdde de ledande bankmännen hos J.P. Morgan, och strax därpå bjöd en av Morgans partners 205 för 20 000 stålaktier. Verkan var ögonblicklig. Morgan stöder marknaden, hördes det från alla håll, och kurserna sköto uppåt med samma fart som de nyss fallit. Dagens slutnoteringar lågo åtskilligt under onsdagens, men dock ofantligt mycket över det bråddjup de varit nere i på middagen.

Men i malströmmen där nere i djupet hade redan otaliga förmögenheter gått förlorade, innan återhämtningen kommit. När t.ex. Auburn Automobile Co., som redan förut fallit från 514 till 260, nu på en gång dalade ytterligare 70 poäng till 190, blevo alla de bortsopade, som köpt på lån och inte haft tillräckligt stor marginal kvar, 100 poäng eller mer, för att kunna rida ut det nya kursfallet. Utan vidare sålde mäklarna deras aktier, och för dem som kommit ut till bottenpriset var det sedan föga tröst, att Auburn på middagen åter gick upp 45 poäng till 235.

Fredagen och lördagen gick omsättningen i feberaktigt tempo, men genomsnittligt höllo noteringarna sin nivå, och de flesta trodde nu, att det värsta var över. Många som ännu inte blivit ruinerade satte in mera pengar i hopp att kurserna skulle gå upp på måndagen, men då först började förskräckelsen på allvar. Torsdagens katastrof hade nu hunnit göra sina verkningar kännbara. Massor av människor i alla delar av landet hade lidit sådana förluster, att de voro tvungna att sälja vad de hade kvar av aktier. Det visade sig strax, att utbuden voro större än köporderna, så att kurserna föllo på nytt, och de som köpt de sista dagarna skyndade sig därför nu att sälja. Resultatet blev en fruktansvärd krasch. Bankerna gjorde åter försök att hejda paniken, men denna gång räckte inte ens deras resurser till, och så gåvo de upp och läto kurserna falla, nästan som de ville.

Den förnyade baissen varade hela måndagen och tisdagen, och index föll på dessa dagar direkt från 300 till 230.

Vid börsslutet den 29 okt. hade de förstklassiga aktier, vilkas föregående stegring under åtta månader angivits här ovan, på en vecka fallit till en grad, som ingen människa trott vara möjligt. Am. Tel. & Tel. noterades sålunda till 204 mot 310, Atchinson till 234 mot 298, Consolidated Gas till 91 mot 183, General Electric till 222 mot 403, Johns-Manville till 115 mot 220, Radio till 38 mot 114, Auburn till 130 mot 514. Själva U.S. Steel, som nyligen stått i 261, avslöt till 172 efter att ha varit nere ända i 167.

För att verkligt förstå vad ett sådant kursfall betyder måste man komma ihåg, att dessa stora bolag vardera ha många millioner aktier utestående. Am. Tel. & Tel. har sålunda över 13 millioner aktier noterade på börsen, och en nedgång som nu på 106 poäng medför sålunda en värdeminskning på hela aktiestocken enbart i detta bolag på 1378 millioner dollar. Från den 1 till den 30 okt. minskades värdet av 240 ledande bolags aktier på börsen med närmare 16 milliarder dollar, och förlusterna för hela börslistan uppgingo till två eller tre gånger denna summa. Därtill komma proportionsvis lika stora förluster på "curbmarknaden" och på de andra börserna runt omkring i landet.

På tisdagen 29 okt. nådde dock krisen sin kulmen, och nästa dag hade bankerna åter situationen i sin hand. I syfte att stimulera landets illa åtgångna optimism drevos kurserna nu åter något i höjden, varjämte det ena stora bolaget efter det andra beviljade sina aktieägare oväntade extrautdelningar, såsom bevis på att det inte var något allvarligt fatt med industrien. Flera ledande finansmän förklarade, att kurserna nu voro mycket fördelaktiga och att de själva i stor skala köpte aktier som investeringar.

När på detta sätt paniken övervunnits och sansade förhållanden återinträtt tillkännagavs, att börsen skulle stängas under resten av veckan för att bereda ett tillfälle att reda ut alla de affärer, som trasslats till under de hektiska dagarna, och för att ge den överansträngda personalen en välbehövlig vila.

Sänkandet av diskontot till 5 proc. hade ytterligare en lugnande inverkan, liksom underrättelsen att mäklarlånen på en vecka gått ned med över en milliard dollar, eller med ej mindre än 16 procent.

Otaliga människor ha förlorat sina pengar i dessa dagar. Det berättas om en känd man i teatervärlden, som hade ett spekulationskonto på 200 000 dollar, att han redan första kraschdagen fick ett meddelande från sin mäklare, att denne blivit tvungen att sälja hans aktier utan att hinna vänta på att få mera täckning. I brevet låg en check på vad som var kvar – fem dollar. För många har det gått mycket värre, då deras mäklare inte hunnit sälja fort nog och kurserna dalat så snabbt, att kundernas konton inte räckt till att täcka förlusterna. Dessa olyckliga som kanske för en vecka sedan ägde hundratusentals dollar, ha nu inte bara förlorat sina pengar utan därtill råkat djupt i skuld till sina mäklare. Det sägs att pantlånarna, och i synnerhet de som specialisera sig på pälsverk och juveler, aldrig gjort sådana affärer som nu.

Obeskrivliga scener ha utspelats på de tusende mäklarkontoren, där människor stått tätt packade dagen i ända. Andlös tystnad råder medan allas ögon följa siffrorna på den transparent upplysta "tickern", vilka obönhörligen förkunna ruin för än den ene, än den andre. I ett hörn står en man och gråter, en annan vacklar ut likblek. De, som ännu ha pengar till förfogande, försöka rädda situationen genom att sälja "short", men de handla i blindo, ty "tickern" är redan ett par timmar på efterkälken, priserna svänga upp och ned, och när ordern verkställes går kanske marknaden åt precis motsatt håll, och pengarna äro förlorade.

Strax före börsslutet höres ett hysteriskt skrik, och ett rop: – Ge mig mina 1000 dollar! Det är en elegant dam, som fått besked att hon måste komma med ytterligare 1000 dollar täckning före kl. halv 3, om hon vill behålla sina aktier. Hon har sprungit hela dagen för att kunna låna ihop summan, och nu kommer hon in tio minuter för sent, och lämnar in pengarna i kassan. Strax därpå får hon besked om att kurserna fallit så att mäklaren inte kunnat vänta, och att hennes aktier blivit sålda. Halvt bedövad av detta slag går hon till kassan och ber att få tillbaka de 1000 dollar hon just lämnat in – när aktierna redan blivit sålda behöves ju ingen mera täckning. Men kassören svarar beklagande, att hon inte kan få tillbaka en cent, och detta slag blir för mycket för henne. – Ge mig mina 1000 dollar, skriker hon gång på gång, hon kastar sig ned på knä och tigger och ber, men kassören kan inte göra annat än förklara, att han ännu inte vet vilket pris man fått för hennes aktier, kanske kan hon få tillbaka sina pengar i morgon, kanske har förlusten blivit så stor, att även de 1 000 dollarna komma att stryka med. – Ge mig mina 1000 dollar, skriker hon och kan inte fatta, att hon inte kan få dem tillbaka.

Men ingen har medlidande med henne, alla äro i samma båt, alla ha förlorat, de flesta kanske mer än hon, vad angår då dem hennes jämmer. Allt intresse är samlag kring "tickern", som just nu registrerar ytterligare ett prisfall på 5 till 10 dollar.

Hårt är sinnet hos spekulanterna i Wall Street, men aldrig så hårt som när katastrofen kommer.

K G Bolander Knud Graah Bolander (1897–1968) var utrikespolitisk medarbetare vid Svenska Dagbladet och tidningens korrespondent i New York 1927–32. Mellan 1929 och 1967 skrev han drygt 70 understreckare.