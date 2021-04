Under pandemin har jag kontaktat alla min ex. Det började redan under smittans första veckor. Kontoren stängde, gatorna låg tomma och efter två veckor i karantän skickade jag ett sms till min ex-flickvän: ”Kanske en knäpp tanke, men en öl?”. Hon tackade ja. Vi möttes med en förbjuden kram – den bröt både påbudet om social distansering och våra positioner som bittra fiender. Om vi inte kunde älska varandra i vardagen kanske vi kunde älska varandra vid jordens undergång?

Ställda utanför sambolivets middagsval, städsysslor och familjesemestrar skulle vi träda fram i vår renaste form, mötas så som vi faktiskt är, så som vi först såg varandra. Vi skulle börja om. Naturligtvis fungerade det inte.

Trots detta fortsatte jag hemfalla åt samma beteende. Jag vet inte om jag ägnade mig åt förströelse eller självbestraffning, men jag scrollade igenom gamla semesterbilder med en tidigare flickvän på Instagram: vi bilade i Monterey, lunchade ovanför Stilla havet, poserade leende framför kameran med armarna om varandra. Även hon verkade hoppas att vi båda hade förändrats och tackade ja till en öl på den lokala puben. Återigen skildes vi åt med löften som vi båda skulle bryta.